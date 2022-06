Tuż przed startem rundy rewanżowej w PGE Ekstralidze z gorzowskiego środowiska nadeszły zaskakujące wieści o zatrzymaniu prezesa Stali. Marek G. został został aresztowany na trzy miesiące. Usłyszał zarzut prania brudnych pieniędzy na kwotę 66 mln zł. Warszawska prokuratura twierdzi, że zatrzymany miał pomagać zalegalizować pieniądze z przestępstw skarbowych. Grozi mu za to do 12 lat pozbawienia wolności.

Gorzowski klub wydał oświadczenie, w którym m.in. czytaliśmy, że „Ostatnie doniesienia medialne nie będą komentowane przez władze klubu, gdyż nie dotyczą działalności Stali Gorzów. Klub funkcjonuje normalnie. Rywalizacja na arenach sportowych zawsze była dla nas priorytetem i tak zostanie. Obecnie skupiamy się na najbliższym meczu ligowym w Ostrowie Wielkopolskim."

W porównaniu ze spotkaniem, które tydzień temu odbyło się w Gorzowie (Stal pokonała beniaminka 55:35), do składu Arged Malesy wrócił Grzegorz Walasek.

- Grzesiek przypomni sobie wielką formę, którą pokazał na starcie sezonu, a dodatkowo każdy z moich zawodników dorzuci coś więcej niż wcześniej i w ten sposób uzbieramy wreszcie upragnione 46 punktów na wagę sukcesu - rozmarzył się Mariusz Staszewski, trener ostrowian.

W Stali duże wydarzenie - debiut juniora Oskara Palucha. - To nie jest żadne zaskoczenie, bo 16-latek już przerósł swoich rówieśników i gdy tylko osiągnął wiek, w którym może jechać w PGE Ekstralidze, został powołany na mecz - opowiadał trener gorzowian Stanisław Chomski. - Oskar ma podbudowę fizyczną z dżudo i piłki nożnej. Zdążył już też pokazać smykałkę do żużla, talent do ścigania.

Oskar Paluch (Stal Gorzów) Fot. Instagram / Oskar Paluch

Paluch junior debiut w ekstraklasie na pewno dokładnie zapamięta, bo wyścig juniorów startował dwa razy. Najpierw w pierwszym wirażu zderzyli się obaj młodzi stalowcy. Oskar Paluch tylko połamał daszek w kasku, a niestety Mateusz Bartkowiak złamał obojczyk i pojechał do szpitala. Oby kurował się jak najszybciej, bo jest Stali potrzebny na najważniejsze mecze sezonu. W powtórce 16-letni debiutant znakomicie pojechał pierwszy łuk i wygrał zdecydowanie. Po biegu dostał ostrzeżenie za mikroruchy na starcie.

W 7. wyścigu Oskar Paluch szybko spełnił jedno ze swoich marzeń - wystartować w ekstraklasie w duecie z Bartoszem Zmarzlikiem. Z czwartego miejsca (nie stracił bardzo wiele do pozostałych zawodników) oglądał wspaniały pojedynek dwukrotnego mistrza świata z parą gospodarzy. Zmarzlik szybko minął Tomasza Gapińskiego. Ze Szwedem Oliverem Berntzonem wyprzedzali się kilka razy, ale ostatecznie to gorzowianin był drugi. Berntzon i kibice na trybunach oszaleli ze szczęścia, bo pokonanie najlepszego żużlowca PGE Ekstraligi to zawsze jest duże wydarzenie, szczególnie dla zawodników z drużyny beniaminka.

Berntzon miał na rozkładzie Zmarzlika, ale drugi raz Palucha juniora już nie. W 12. wyścigu młodzian ze Stali ponownie pokazał już duże umiejętności i zmysł taktyczny, gdy perfekcyjnie przejechał pierwszy wiraż. Wysunął się na drugie miejsce za starszego kolegę z Gorzowa Andersa Thomsena, jechał pewnie, nie dał nikomu się wyprzedzić. Bardzo dobry debiut.

Na pewno z tego wieczoru w Ostrowie Wlkp. zapamiętamy dużo doskonałego ścigania. Na szerokim, znakomicie przygotowanym torze było gdzie się rozpędzić i spróbować minąć rywala. Zawodnicy beniaminka starają się walczyć w poszczególnych biegach i kilka z nich nawet są w stanie drużynowo wygrać. Na sukces w całym meczu zwyczajnie mają jednak za słaby skład.

Następny mecz ligowy zespołu Stali w niedzielę, 19 czerwca o godz. 16.30. Na „Jancarzu" podejmiemy Spartę Wrocław, czyli aktualnych mistrzów Polski, z którymi na wyjeździe przegraliśmy 44:46.

OSTRÓW WLKP. - GORZÓW:

1. wyścig - 1:5 - (czas 66,994 s) Woźniak, Vaculik, Walasek, Berntzon

Walasek, Berntzon 2. wyścig - 3:3 (4:8) - (66,757) Paluch, Krawczyk, Szostak, Bartkowiak (u/ns)

Krawczyk, Szostak, 3. wyścig - 3:3 (7:11) - (66,631) Zmarzlik, Nielsen, Ch. Holder, Thomsen

Nielsen, Ch. Holder, 4. wyścig - 3:2 (10:13) - (67,244) Gapiński, Hansen, Krawczyk (d), Bartkowiak (ns)

Krawczyk (d), 5. wyścig - 1:5 (11:18) - (NCD 66,058) Vaculik, Hansen, Nielsen, Krawczyk, Walasek (t)

Nielsen, Krawczyk, Walasek (t) 6. wyścig - 3:3 (14:21) - (66,464) Ch. Holder, Woźniak, Thomsen, Szostak

Szostak 7. wyścig - 4:2 (18:23) - (66,898) Berntzon, Zmarzlik, Gapiński, Paluch

Gapiński, 8. wyścig - 2:4 (20:27) - (66,488) Vaculik, Ch. Holder, Hansen, Krawczyk

Ch. Holder, Krawczyk 9. wyścig - 2:4 (22:31) - (66,093) Woźniak, Berntzon, Thomsen, Gapiński

Berntzon, Gapiński 10. wyścig - 3:3 (25:34) - (66,944) Zmarzlik, Nielsen, Walasek, Bartkowiak (ns)

Nielsen, Walasek, 11. wyścig - 4:2 (29:36) - (67,759) Berntzon, Woźniak, Nielsen, Hansen

Nielsen, 12. wyścig - 1:5 (30:41) - (67,093) Thomsen, Paluch, Berntzon, Szostak

Berntzon, Szostak 13. wyścig - 1:5 (31:46) - (66,594) Zmarzlik, Vaculik, Ch. Holder, Nielsen

Ch. Holder, Nielsen 14. wyścig - 1:5 (32:51) - (68,198) Hansen, Thomsen, Gapiński, Nielsen

Gapiński, Nielsen 15. wyścig - 2:4 (34:55) - (67,443) Zmarzlik, Ch. Holder, Woźniak, Berntzon

ARGED MALESA OSTRÓW WLKP. - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 34:55

W pierwszej rundzie 55:35 dla Gorzowa, punkt bonusowy dla Stali.

GKM: Oliver Berntzon 9 (0,3,2,3,1,0), Tomasz Gapiński 5 (3,1,0,-,1), Grzegorz Walasek 2 (1,t,1,-), Matias Nielsen 6 (2,1,2,1,0,0), Chris Holder 9+1 bonus (1,3,2,1,2), Jakub Krawczyk 2 (2,d,0,0), Sebastian Szostak 1 (1,0,0), Tim Sorensen - nie startował.

STAL: Szymon Woźniak 11 (3,2,3,2,1), Anders Thomsen 7+2 bonusy (0,1,1,3,2), Martin Vaculik 10+2 (2,3,3,2), Patrick Hansen 8+1 (2,2,1,0,3), Bartosz Zmarzlik 14 (3,2,3,3,3), Mateusz Bartkowiak 0 (u/ns,ns,ns), Oskar Paluch 5+1 (3,0,2), Wiktor Jasiński - nie startował.

WYNIKI I PROGRAM 8. KOLEJKI:

piątek, 10 czerwca

Fogo Unia Leszno - Zooleszcz GKM Grudziądz 47:43 (bonus dla GKM)

Arged Malesa Ostrów Wlkp. - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 34:55 (bonus dla Stali)

niedziela, 12 czerwca

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - For Nature Solutions Apator Toruń

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin

1. Motor Lublin 7 14 +92

2. Fogo Unia Leszno 8 12 0

3. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 8 11 +61

4. Zooleszcz GKM Grudziądz 8 7 -44

5. Betard Sparta Wrocław 7 6 +14

6. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 7 6 +38

7. For Nature Solutions Apator Toruń 7 6 -14

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 8 0 -147

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 9. KOLEJKI:

piątek, 17 czerwca

godz. 18, Eleven Sports, Motor Lublin - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

niedziela, 19 czerwca

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, For Nature Solutions Apator Toruń - Fogo Unia Leszno

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.