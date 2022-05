Oczywiście tu przede wszystkim chodzi o rozwój młodych zawodników, skracanie ich drogi do poważnego żużla.

Być może właśnie dzisiaj kolejny krok do przodu w swojej krótkiej karierze zrobił Oskar Hurysz, który 5 września skończy dopiero 17 lat. Zimą przyszedł do Gorzowa z Gniezna i był brany pod uwagę na pierwszy mecz w PGE Ekstralidze, ale na jednym z początkowych treningów nabawił się kontuzji i jego wjazd w sezon 2022 nieco się opóźnił.

- W meczu przeciwko Włókniarzowi Oskar był skuteczny, jechał ofensywnie. To na pewno cieszy - stwierdził trener Stali Stanisław Chomski. - Zapraszamy na pojedynki żużlowych nadziei młodzież szkolną z Gorzowa i okolic. Myślę, że dzisiaj też się nasi młodzi kibice nie nudzili, bo parę wyścigów było naprawdę interesujących.

To możliwe, że Hurysz 3 czerwca doczeka się debiutu w żużlowej elicie. Dalej już może być znacznie trudniej, bo wkrótce 16 lat kończy jego imiennik Oskar Paluch, który jest przygotowany i ma apetyt na to, aby od razu wskoczyć do składu dorosłej Stali. Im większy wybór na pozycjach juniorskich, tym lepiej, bo ostatnio w Gorzowie młodzieżowa siła ognia w ekstraklasie nie jest za wielka, a wiemy, że te punkty często decydują o wygranych w meczach. Na koniec sezonu są również istotne, gdy dzieli się medale.

22-letni Wiktor Jasiński ostatecznie dzisiaj aż cztery razy stawał na starcie obok Jonasa Jeppesena. Duńczyka z Włókniarza, który drugi sezon z rzędu regularnie jeździ też w PGE Ekstralidze. Na początek Jeppesen dotknął taśmy, w 9. wyścigu razem z Australijczykiem Mitchellem Cluffem pokonali 5:1 naszych Mateusza Bartkowiaka i Jasińskiego. Dalej jednak Jasiński zdążył jeszcze dwa razy pokonać Jeppesena, również w prestiżowym, 15. biegu dla najlepszych zawodników meczu.

- Były różne propozycje, aby może przenieść się do innego zespołu, niższej ligi, ale ja na coś się zimą zdecydowałem i zdania nie zmieniam - opowiadał Jasiński. - Po skończeniu wieku juniora wiedziałem, jaką będę miał rolę w Stali. Mam być w gotowości i czekać na swoją szansę. Liczę, że za rok będę dawał taką jakość, że stanę się podstawowym zawodnikiem formacji U24 w pierwszej drużynie. Teraz, w U24 Ekstralidze, mam możliwość regularnych startów, dalej właśnie na prawie wszystkich torach ekstraklasy. To jest zdecydowanie na plus.

We wtorek, 7 czerwca Stal U24 zmierzy się na wyjeździe ze Spartą Wrocław, która swoje mecze w U24 Ekstralidze rozgrywa na torze w Opolu.

STAL GORZÓW - WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 55:35

STAL: Wiktor Jasiński 12 (3,3,0,3,3), Mateusz Bartkowiak 6 (3,1,1,1), Anders Rowe 11+2 bonusy (2,3,2,3,1), Mathias Pollestad 8+1 (2,2,3,1,0), Daniel Klima 6 (0,2,0,3,1), Oskar Hurysz 8+1 (3,2,3), Jakub Stojanowski 4+2 (2,1,1).

WŁÓKNIARZ: Jonas Jeppesen 9+1 bonus (t,3,2,2,2), Mitchell Cluff 8 (3,0,3,2,0), Jordan Jenkins 3+1 (1,1,1,-,-), Andrij Rozaliuk 1 (1,0,-,0), Anton Karlsson 7 (1,2,1,0,3), Patryk Nater 1 (d,1,d,d), Jakub Martyniak 0 (0,0,0), Marko Lewiszyn 6+1 (2,2,2).

WYNIKI Z 5. KOLEJKI:

wtorek, 24 maja

STAL GORZÓW - Włókniarz Częstochowa 55:35

Motor Lublin - Agromix Polcopper Unia Leszno 37:53

GKM Grudziądz - KS Toruń - odwołany

Sparta Wrocław - Arged Malesa Ostrów Wlkp. - odwołany

1. Agromix Polcopper Unia Leszno 5 9 +58

2. KS Toruń 4 6 +66

3. STAL GORZÓW 5 6 +49

4. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 3 5 +16

5. GKM Grudziądz 4 3 -6

6. Motor Lublin 5 3 -66

7. Sparta Wrocław 4 2 -37

8. Włókniarz Częstochowa 4 0 -80

Po zakończeniu sezonu zasadniczego dwie czołowe drużyny U24 Ekstraligi zmierzą się w finałowym dwumeczu o zwycięstwo w rozgrywkach w 2022 r.

PROGRAM 6. KOLEJKI:

wtorek, 7 czerwca

Sparta Wrocław - STAL GORZÓW

Włókniarz Częstochowa - GKM Grudziądz

Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Motor Lublin

Agromix Polcopper Unia Leszno - KS Toruń