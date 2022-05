Do tej pory nieznacznie ulegliśmy u siebie Motorowi Lublin, w zweryfikowanym na korzyść gospodarzy meczu w Lesznie oraz w niedzielę na torze Sparty Wrocław, czyli aktualnych mistrzostw Polski.

Obrońcy złota, po wykluczeniu z PGE Ekstraligi Rosjan, stosują za Artioma Łagutę zastępstwo zawodnika, ale z pewnością nie są w stanie całkowicie wypełnić luki w składzie. W meczu ze Stalą Gorzów czwórka seniorów, jadąc po sześć razy, tym razem to dźwignęła. Z pomocą juniorów, którzy ograli Mateusza Bartkowiaka (Jakub Stojanowski to nie jest poziom ekstraklasy) 6:2.

Czego żółto-niebieskim zabrakło do zwycięstwa we Wrocławiu? Na pewno lepszej postawy Martina Vaculika. Słowak nie obniżył jakoś drastycznie swojej średniej w porównaniu do ubiegłego roku. - Sam jednak wiem, że jedna czy druga trójka zdecydowanie by się mi i drużynie przydała - mówił w trakcie spotkania ze Spartą.

Gospodarze decydujące ciosy zadali w 11. i 13. wyścigu. - Zawodnicy przestrzelili wtedy z ustawieniami motocykli, ale tak się zdarza. Łatwo jest być mądrzejszym po zawodach - stwierdził trener Stali Stanisław Chomski. - To był moment meczu, w którym my szukaliśmy prędkości, a gospodarze ją znaleźli. W kluczowym momencie wrócił do walki Tai Woffinden, któremu przecież wcześniej zupełnie się nie wiodło.

Po gorzowskiej stronie drugim najskuteczniejszym za kosmicznym Bartoszem Zmarzlikiem był ponownie Szymon Woźniak, który na razie jedzie najlepszy sezon ligowy w karierze. - Gdyby ktoś mi tydzień temu powiedział, że we Wrocławiu wsiądę na motocykl i do tego zdobędę z bonusem 10 punktów, to bym nie brał tego na poważnie, bo czułem się kiepsko - powiedział żużlowiec wracający po kontuzji. - Za nami dobry mecz, fajne widowisko dla kibiców, choć końcowy wynik oczywiście nie cieszy. Napsuliśmy krwi mistrzowi Polski na jego torze, to też się liczy. Wiemy, gdzie ciągle jako drużyna mamy rezerwy.

W najbliższy weekend polska liga nie jedzie. Za to w Pradze w Czechach mamy dzień po dniu pierwszy finał indywidualnych mistrzostw świata juniorów, czyli SGP2 oraz trzeci turniej cyklu Grand Prix 2022. W tych ostatnich zmaganiach po zawodach w Chorwacji i Warszawie przewodzi Bartosz Zmarzlik.

W piątek, 3 czerwca w PGE Ekstralidze stalowcy podejmą beniaminka z Ostrowa Wlkp.

We wtorek, 24 maja na „Jancarzu" mecz U24 Ekstraligi

O godz. 15.30 rozpocznie się w Gorzowie pojedynek Stali U24 z częstochowianami. Rywale do tej pory przegrali wszystkie trzy mecze. Nie mają za mocnego składu, ale regularnie w U24 Ekstralidze występuje Duńczyk Jonas Jeppesen, który nie opuszcza żadnego pojedynku elity. Trener Stanisław Chomski zdecydował, że we wtorek minimum trzy razy będzie się z nim ścigał Wiktor Jasiński.

Skład stalowców na mecz z Włókniarzem U24: 9. Wiktor Jasiński, 10. Mateusz Bartkowiak, 11. Anders Rowe, 12. Mathias Pollestad, 13. Daniel Klima, 14. Oskar Hurysz, 15. Jakub Stojanowski.

RANKING STALOWCÓW PO 6. MECZU PGE EKSTRALIGI 2022 (według liczby zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2021: 2,649) – 29, 77 (2), 2,655, 12,50

2,655, 12,50 2. Martin Vaculik (Słowacja, 2,209) - 29, 59 (3), 2,034, 9,33

2,034, 9,33 3. Anders Thomsen (Dania, 1,839) – 29, 54 (6), 1,862, 8,00

1,862, 8,00 4. Szymon Woźniak (1,798) – 24, 51 (6), 2,125, 9,00

2,125, 9,00 5. Patrick Hansen (Dania, 2,058 - I liga) - 25, 36 (6), 1,440, 5,00

1,440, 5,00 6. Mateusz Bartkowiak (0,872) - 19, 20 (3), 1,053, 2,83

1,053, 2,83 7. Wiktor Jasiński (1,016) - 8, 9 (2), 1,125, 2,33

1,125, 2,33 8. Oliwier Ralcewicz (0,000) - 5, 1 (0), 0,200, 0,50

0,200, 0,50 9. Jakub Stojanowski (debiut) - 12, 1 (0), 0,083, 0,25

WYNIKI Z 6. KOLEJKI:

piątek, 20 maja

Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Motor Lublin 35:55

Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Zooleszcz GKM Grudziądz 65:25

niedziela, 22 maja

Fogo Unia Leszno - For Nature Solutions Apator Toruń 47:43

Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 46:44

1. Motor Lublin 6 12 +82

2. Fogo Unia Leszno 6 10 +6

3. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 6 6 +20

4. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 6 6 +44

5. Betard Sparta Wrocław 6 6 +24

6. For Nature Solutions Apator Toruń 6 4 -20

7. Zooleszcz GKM Grudziądz 6 4 -50

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 6 0 -106

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 7. KOLEJKI:

piątek, 3 czerwca

godz. 18, Eleven Sports, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, For Nature Solutions Apator Toruń - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

niedziela, 5 czerwca

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Zooleszcz GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław

PROGRAM 8. KOLEJKI:

piątek, 10 czerwca

godz. 18, Eleven Sports, Fogo Unia Leszno - Zooleszcz GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 12 czerwca

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - For Nature Solutions Apator Toruń

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.