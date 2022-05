Ten piłkarski weekend w naszym mieście stał pod znakiem rywalizacji Gorzowa z Zieloną Górą. W sobotę w trzeciej lidze Warta zremisowała z pierwszą Lechią 1:1.

Stilonowcy już wcześniej zapewnili sobie awans, a teraz w lubuskiej czwartej lidze próbują wykręcić jak najlepszy wynik punktowy i bramkowy w sezonie 2021/22.

W niedzielę przeciwko rezerwom Lechii zgłosili nieco węższy skład, bo ostatnio przybyło u lidera kontuzji. Urazy leczą Marcel Snowyda, Patryk Nidecki, Wojciech Kurlapski i Paweł Świerczyński, a za kartki pauzował Krystian Wenerski. Dodatkowo drugą drużynę Stilonu wspierali Krzysztof Grzybowski, Bartłomiej Dziduch oraz Maksymilian Wojdyło. Szansę debiutu otrzymał dzisiaj Dawid Stasik. Obrońca z rocznika 2004 rozegrał przeciwko zielonogórzanom cały mecz.

- Do końca sezonu pozostały nam jeszcze trzy spotkania w domu, a 14 poprzednich wygraliśmy - powiedział Karol Gliwiński, trener stilonowców. - Bardzo chcemy, aby stadion przy Olimpijskiej pozostał naszą twierdzą.

Bardzo ładną bramkową akcję Stilonu w 31. minucie zaczął dalekim wykopem nasz golkiper Gabriel Łodej. Gorzowianie wymienili kilka podań w środku pola, aż w pole karne wbiegł z piłką Łukasz Maliszewski. Sprytnie kiwnął jednego z obrońców Lechii i uderzył z ostrego kąta, trafił w poprzeczkę. Pierwszą dobitkę Łukasza Kopcia jeden z rywali wybił z linii bramkowej, ale druga już wylądowała w siatce.

Kopeć w 39. minucie minimalnie chybił z rzutu wolnego, a chwilę później, po kolejnej efektownej akcji gospodarzy, z 10 metrów spudłował Kacper Kalinowski.

Po przerwie Mateusz Kaczor zmarnował okazję z gatunku tych, po których kibice łapią się za głowy i pytają: jak on tego nie strzelił? Zaczęliśmy się obawiać, czy ten brak skuteczności nie zemści się na gorzowianach, i jak się okazało, były to słuszne obawy.

Goście tylko w drugiej części mieli cztery doskonałe okazje do zdobycia goli, ale na szczęście dla nas wykorzystali tylko jedną. Świetnie spisywał się bramkarz niebiesko-białych, część sytuacji zielonogórzanie też po prostu zmarnowali. Przyznawali po meczu, że wyjadą z Gorzowa z dużym niedosytem.

- Patrząc na przebieg gry, pewnie remis byłby tu sprawiedliwy. W decydujących momentach przeważyło jednak nasze większe doświadczenie - stwierdził trener Gliwiński. Jego drużyna ostatecznie wydarła 15. zwycięstwo w tym sezonie u siebie.

W samej końcówce, po faulu w polu karnym na Mateuszu Gorgielu, jedenastkę na gola dla Stilonu zamienił Kopeć, a w ostatniej akcji tego pojedynku z bliska do siatki Lechii trafił Japończyk Takato Sakai.

W 31. kolejce, w sobotę, 28 maja stilonowcy zmierzą się z Meprozetem w Starym Kurowie. W pierwszej rundzie wygraliśmy z tym przeciwnikiem 4:2.

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - LECHIA II ZIELONA GÓRA 3:1 (1:0)

BRAMKI: Kopeć dwie (31., 88. z karnego), Sakai (90.) - Filipczak (60.)

STILON: Łodej - Kaniewski, Stasik, Sadowski, Łaźniowski - Kalinowski (83. min Fernezy), F. Wiśniewski, Maliszewski (64. min Sakai) - Milewski (73. min Gorgiel), Kopeć, Kaczor.

WYNIKI Z 30. KOLEJKI:

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - Lechia II Zielona Góra 3:1, Budowlani Murzynowo - Czarni Browar Witnica 1:0, Celuloza Kostrzyn - Korona Kożuchów 2:1, Promień Żary - Czarni Żagań 0:2, Ilanka Rzepin - Odra Nietków 1:2, Piast Czerwieńsk - Piast Iłowa 0:0, Spójnia Ośno Lubuskie - Pogoń Świebodzin 3:1, Dąb Sława Przybyszów - Polonia Słubice 1:1, Meprozet Stare Kurowo - ZAP Syrena Zbąszynek 1:1.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 30 78 86:21

2. Odra Nietków 30 57 60:41

3. Spójnia Ośno Lubuskie 30 54 56:43

4. Dąb Sława Przybyszów 30 51 72:60

5. Promień Żary 30 50 56:43

6. Polonia Słubice 30 47 56:33

7. Pogoń Świebodzin 30 45 55:39

8. Meprozet Stare Kurowo 30 42 52:51

9. Czarni Żagań 30 38 48:48

10. Piast Iłowa 30 38 40:45

11. Lechia II Zielona Góra 30 37 49:47

12. Korona Kożuchów 30 35 48:63

13. Ilanka Rzepin 30 35 51:63

14. ZAP Syrena Zbąszynek 30 35 52:56

15. Budowlani Murzynowo 30 34 38:76

16. Celuloza Kostrzyn 30 33 32:56

17. Piast Czerwieńsk 30 27 28:54

18. Czarni Browar Witnica 30 15 28:68

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.