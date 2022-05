Z karnego dla Stali nie pomylił się 33-letni Bartosz Starzyński i to była prawdopodobnie jego ostatnia bramka w karierze, bo nasz zawodnik zdecydował, że nadszedł czas, aby na dobre opuścić boisko.

Starzyński to wychowanek Wisły Płock. Lata temu grał dla GSPR Gorzów, a dla Stali najpierw w sezonach 2016/17 i 2017/18. Kolejny rok spędził w Mazurze Sierpc, z którym przyjechał do Gorzowa na ligę i wtedy klub urządził mu nawet małe pożegnanie.

– Bardzo chciałbym zagrać z Gorzowem w Superlidze, ale niestety nie ma już na to większych szans – mówił Starzyński w maju 2018 r., gdy opuszczał nas chwilę przed końcem sezonu.

Nie wytrzymał długo. W 2019 r. znów grał w żółto-niebieskich barwach i został w nich przez kolejne trzy sezony.

- Fajnie, że ten mój ostatni strzał dał gola, bo bym się gryzł bardzo długo, gdybym nie trafił. Taki mam charakter, zawsze chciałem wygrywać - powiedział Starzyński na kolejne pożegnanie. Tym razem już pewnie ostatecznie.

Do rzutów karnych doprowadził dzisiaj Dominik Droździk, który wchodzi w Stali prawie zawsze tylko do obrony. - Ale się cieszę, że Mateusz Stupiński mnie zauważył - opowiadał 36-latek. - Staraliśmy się już odebrać piłkę Warmii na całym boisku, bo mecz się kończył, a my przegrywaliśmy jednym golem. Zdecydowałem, że sam zostanę pod ich bramką i zobaczę, co się wydarzy. Udało się, zmieściłem się z rzutem w czasie. W ten sposób mam i ja swojego gola w tym sezonie. Tak, to był mój pierwszy i zarazem ostatni gol w pierwszych naszych rozgrywkach w nowej, mocnej Lidze Centralnej, które kończymy na dobrym, czwartym miejscu.

BUDNEX STAL GORZÓW - WARMIA ENERGA OLSZTYN w rzutach karnych 2:4, 27:27 (11:16)

STAL: Jaśko, Nowicki, Marciniak - Stupiński 8, Kłak 3, Lemaniak 3, Pietrzkiewicz 3, Renicki 3, Bronowski 2, Gintowt 2, Starzyński 2, Droździk 1, Nieradko.

WARMIA: Makowski, Matusiak - Chełmiński 9, Malewski 4, Gruszczyński 3, Klapka 3, Didyk 2, Kopyciński 2, Reichel 2, Konkel 1, Sikorski 1, Kozłowski, Laskowski, Stępień.

WYNIKI Z 26. KOLEJKI:

BUDNEX STAL GORZÓW - Warmia Energa Olsztyn 27:27, w rzutach karnych 2:4, SPR Żukowo - MKS Wieluń 25:25, w rzutach karnych 3:4, Padwa Zamość - Śląsk Wrocław 27:23, Siódemka Miedź Legnica - KPR Legionowo 27:32, SRS Przemyśl - Nielba Wągrowiec 33:31, AZS AWF Biała Podlaska - Ostrovia Ostrów Wlkp. 31:28, Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec - MKS Grudziądz 36:27.

1. Ostrovia Ostrów Wlkp. 26 68 803:662

2. KPR Legionowo 26 55 760:668

3. AZS AWF Biała Podlaska 26 53 774:692

4. BUDNEX STAL GORZÓW 26 48 703:697

5. SRS Przemyśl 26 44 790:786

6. SPR Żukowo 26 40 785:789

7. Padwa Zamość 26 38 731:726

8. Śląsk Wrocław 26 36 726:784

9. MKS Wieluń 26 34 704:734

10. Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec 26 34 780:808

11. Warmia Energa Olsztyn 26 33 718:723

12. Nielba Wągrowiec 26 29 770:801

13. Siódemka Miedź Legnica 26 18 714:777

14. MKS Grudziądz 26 16 720:831

Zwycięzca rozgrywek wywalczy prawo gry w PGNiG Superlidze, gdy spełni wymogi organizacyjne. Druga drużyna może zagrać baraż z rywalem z ekstraklasy, jeśli spełni wymogi licencyjne. Wymogiem dalszej gry w Lidze Centralnej w sezonie 2022/23 jest spełnienie kryteriów licencyjnych, m.in. założenie spółki akcyjnej lub spółki z o.o.