Do derbowego starcia w Gorzowie warciarze przystępowali po bolesnym 0:4 w Bielsku-Białej. Za to zielonogórzanie po siedmiu miesiącach ostatnio nareszcie wygrali u siebie i to z rywalem z czołówki tabeli - Miedzią II Legnica.

Lechia - 35 pkt, Warta - 34. Obie lubuskie ekipy ciągle niepewne utrzymania. Kto tym razem będzie górą i bardziej bezpieczny w tabeli?

Pojedynek zaczął się od wylewnych uścisków Mateusza Konefała i Andrzeja Sawickiego. Przed meczem trenerzy nie szczędzili sobie komplementów. W trakcie spotkania przekonaliśmy się też, że szkoleniowca Zielonej Góry w sprawach taktycznych i kadrowych z trybuny aktywnie wspiera prezes Lechii Maciej Murawski, który kilka razy wstawał ze swojego krzesełka i wędrował z poradami w okolice ławki rezerwowych gości.