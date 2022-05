To ma być hit 6. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. We Wrocławiu aktualny mistrz Polski podejmie brązowego medalistę.

Gorzowianie ostatnio mocno się rozpędzili, wygrali trzy razy z rzędu. I nie przeszkodziła im absencja Szymona Woźniaka, który doznał kontuzji w ćwierćfinale indywidualnych mistrzostw Polski. W zwycięskim 50:40, ostatnim meczu z Włókniarzem Częstochowa skutecznie zastąpił go Wiktor Jasiński.

- To było naprawdę coś, cała drużyna, razem z Wiktorem, spisała się na medal - mówił Woźniak. - Ja już w tym czasie przechodziłem intensywną rehabilitację, również w Gorzowie. Wszystko podporządkowałem jak najszybszemu powrotowi do pełni formy i naprawdę ucieszyłem się, że szybko pojawiły się tego efekty. Dostałem zgodę, aby pojeździć na treningu. Byle tylko znów na motocyklu poczuć się komfortowo.

Trener Stali Stanisław Chomski nie chce niczego przyspieszać. - Na pewno nie będziemy ryzykować zdrowiem Szymona, choć oczywiście liczymy, że w niedzielę znów ruszy z nami do walki - stwierdził gorzowski szkoleniowiec. - Mamy już gorący okres startowy, ale tradycyjnie prawie wszyscy spotkamy się na choć jednym treningu. Patrick Hansen przybędzie do Wrocławia prosto z eliminacji do mistrzostw Europy.

A co Chomski mówi o szansach na dobry wynik w wyjazdowym meczu ze Spartą? - W poprzednim sezonie, gdy wrocławianie zdobyli mistrzostwo Polski, przegraliśmy z nimi oba pojedynki. Wykluczenie Rosjan w sezonie 2022 na pewno wpłynęło na jakość tego zespołu. Spartanie są w stanie zastąpić Artioma Łagutę, ale już zdążyliśmy zobaczyć, że to nie jest takie proste. To wciąż jednak drużyna z dużą liczbą klasowych zawodników, którzy może jeszcze nie ustabilizowali formy na zadowalającym ich poziomie.

Do tej pory Sparta pokonała u siebie Apatora Toruń 59:31 i beniaminka z Ostrowa Wlkp. 54:36 oraz przegrała z Unią Leszno 44:46.

REKLAMA

- Mamy nadzieję, że udało nam się uporać z problemami dotyczącymi spasowania z domowym torem - powiedział trener Dariusz Śledź przed meczem ze Stalą Gorzów. - Oczywiście pokaże to zbliżające się spotkanie. Może inaczej, nie było problemu, tylko w pojedynku z Lesznem nie wyszło tak, jak byśmy chcieli. Mamy nadzieję, że w kolejnym meczu da się zrobić naprawdę dobre wyścigi na naszym torze.

BETARD SPARTA WROCŁAW - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Niedziela, 22 maja, godz. 19.15. Stadion Olimpijski przy ul. Paderewskiego we Wrocławiu. Transmisja w Canal+ Sport 5.

REKLAMA

STAL: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Patrick Hansen, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Mateusz Bartkowiak, 7. Jakub Stojanowski, 8. Wiktor Jasiński.

GKM: 9. zastępstwo zawodnika - ZZ, 10. Mateusz Panicz, 11. Tai Woffinden, 12. Gleb Czugunow, 13. Maciej Janowski, 14. Bartłomiej Kowalski, 15. Michał Curzytek, 16. Daniel Bewley.

PROGRAM 6. KOLEJKI:

piątek, 20 maja

godz. 18, Eleven Sports, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Motor Lublin

godz. 20.30, Eleven Sports, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Zooleszcz GKM Grudziądz

niedziela, 22 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Fogo Unia Leszno - For Nature Solutions Apator Toruń

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

1. Motor Lublin 5 10 +62

2. Fogo Unia Leszno 5 8 +2

3. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 5 6 +22

4. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 5 4 +4

5. Betard Sparta Wrocław 5 4 +22

6. Zooleszcz GKM Grudziądz 5 4 -10

7. For Nature Solutions Apator Toruń 5 4 -16

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 5 0 -86

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 7. KOLEJKI:

piątek, 3 czerwca

godz. 18, Eleven Sports, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, For Nature Solutions Apator Toruń - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

niedziela, 5 czerwca

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Zooleszcz GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.