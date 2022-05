Chwilę wiemy już, że z trzeciej grupy spadną maksymalnie trzy ostatnie zespoły, bo wszystko wyjaśniło się u drugoligowców. Śląsk II Wrocław przez jakiś czas był zagrożony, ale ostatecznie oddalił się od strefy spadków, oszczędzając w ten sposób jeszcze większego stresu trzecioligowcom.

Do czwartej ligi spada już na pewno Foto Higiena Gać, w bardzo trudnej sytuacji są także Karkonosze Jelenia Góra. A kto trzeci najpóźniej 15 czerwca pozna smak degradacji?

Walka jest ciekawa i zacięta, bo nawet ósma Stal Brzeg nie ma prawa jeszcze czuć się bezpieczna. Z drugiej strony z dziewięciu wciąż zagrożonych drużyn spadnie tylko jedna, a więc tych szczęśliwców będzie znacznie więcej.

Warta ma aktualnie 2 pkt przewagi nad strefą spadkową, Lechia Zielona Góra - trzy.

Gorzowianie potrzebowali chwili, aby dojść do siebie po ostatnim przegranym 0:4 spotkaniu z Rekordem w Bielsku-Białej. - A przecież mieliśmy w tym meczu także swoje, naprawdę dobre fragmenty - mówił trener Mateusz Konefał. - W decydujących momentach jednak Rekord pokazał jakość i nas po piłkarsku wypunktował.

Warciarze zgromadzili w rundzie wiosennej aż 24 pkt. Lepiej w rewanżach gra tylko lider z Lubina (27 pkt). To cały czas pokazuje, jak beznadziejną mieliśmy jesień, że ciągle drżymy o utrzymanie.

W sobotę przy Olimpijskiej derby z Zieloną Górą. Taki mecz w kalendarzu bardzo pomógł szybko wyrzucić wyjazd do Bielska-Białej z głów naszych zawodników.

- Ten decydujący okres będzie dla nas bardzo gorący, bo prawie do końca gramy z drużynami też walczącymi o utrzymanie w trzeciej lidze. Chcemy udowodnić swoją wyższość i jako jedni z pierwszych wylądować na bezpiecznym miejscu w tabeli - usłyszeliśmy z gorzowskiego obozu.

Lechia ostatnio pokonała u siebie mocną Miedź II Legnica 3:1. Było to pierwsze zwycięstwo zielonogórzan w roli gospodarza od siedmiu miesięcy. Wcześniej ograli u siebie... Wartę Gorzów 1:0, po golu Przemysława Mycana.

- Warta i Lechia są podobne, muszą w każdym meczu dawać z siebie jak najwięcej, aby w ten sposób nadrabiać braki jakościowe. Uważam, że atutem naszego najbliższego przeciwnika są dobra organizacja i większe zaawansowanie taktyczne. Lechici dłużej grają ze sobą, mają ustabilizowany skład. To na pewno bardzo pomaga w rozwijaniu drużyny. Liczę jednak, że w sobotę to my będziemy górą. Wracając na nasze boisko, pokażemy lepszą, skuteczną twarz z niedawnego, zwycięskiego 1:0 meczu z liderem z Lubina - zakończył trener Konefał.

PROGRAM 30. KOLEJKI:

WARTA GORZÓW - Lechia Zielona Góra (sobota, 21 maja, godz. 17, stadion przy ul. Olimpijskiej), Piast Żmigród - Karkonosze Jelenia Góra, Górnik II Zabrze - Stal Brzeg, Carina Gubin - Zagłębie II Lubin, LKS Goczałkowice-Zdrój - Rekord Bielsko-Biała, Miedź II Legnica - Gwarek Tarnowskie Góry, Odra Wodzisław Śląski - Pniówek 74 Pawłowice, Polonia Bytom - MKS Kluczbork, Foto Higiena Gać - Ślęza Wrocław.

1. Zagłębie II Lubin 29 64 71:36

2. Polonia Bytom 29 58 49:28

3. Ślęza Wrocław 29 54 62:32

4. Rekord Bielsko-Biała 29 52 56:36

5. Miedź II Legnica 29 52 51:38

6. LKS Goczałkowice Zdrój 29 47 42:33

7. Górnik II Zabrze 29 45 41:37

8. Stal Brzeg 29 37 37:36

9. Lechia Zielona Góra 29 35 38:39

10. MKS Kluczbork 29 35 42:50

11. Pniówek 74 Pawłowice 29 35 39:51

12. Odra Wodzisław Śląski 29 34 37:53

13. WARTA GORZÓW 29 34 38:45

14. Gwarek Tarnowskie Góry 29 34 37:45

15. Carina Gubin 29 34 36:41

16. Piast Żmigród 29 32 41:60

17. Karkonosze Jelenia Góra 29 27 34:57

18. Foto Higiena Gać 29 15 23:57

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.