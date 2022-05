Fot. Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl

W sobotę Kłodawska Majówka. Początek o godz. 12. Jako pierwsi wystąpią młodzi artyści z Kłodawskich Słowików. Później pora na Mini Playback Show przygotowany przez gminne świetlice i inne atrakcje dla najmłodszych.

O godz. 15 obecni na kłodawskich błoniach posłuchają występów gminnych zespołów śpiewaczych, zobaczą ceremonię wręczenia pucharów dla najlepszych w gminnym turnieju w tysiąca oraz pokaz zumby.

Dalej w programie Teatr Cygański Terno i Cezary Kuczyński z zespołem. O godz. 21 gwiazda wieczoru, czyli Enej. Piotr Sołoducha, lider i wokalista folkowo-rockowego zespołu założonego w 2002 r., razem z kolegami zagra kawałki znane wielu z radia, m.in. "Skrzydlate ręce", "Symetryczno-liryczna" czy "Kamień z napisem LOVE". Koncert potrwa do godz. 23. Na koniec dyskoteka pod gwiazdami. Poprowadzi ją Twój DJ.pl.

WYSTAWA: Akt Wantucha

Wacław Wantuch, kiedyś artysta fotografii, dziś reguluje brwi. Sierpień 2017 r, Jaroszówka koło Krakowa Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Wacław Wantuch jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych polskich fotografów „skończonego piękna", czyli kobiecego aktu. Do kanonu czarno-białego aktu polskiego w XXI w. weszło jego ponad 70 wystaw i trzy albumowe bestsellery. „Platinum", wystawę 57-latka, możemy obejrzeć w Spichlerzu.

- Jest znany przede wszystkim ze swoich poszukiwań geometrycznych i abstrakcyjnych kobiecych form, uzyskiwanych poprzez współpracę z bardzo wysportowanymi modelkami oraz mistrzowskie opanowanie światła. Tym razem spotykamy nieco innego Wantucha. Chyba jeszcze bardziej wrażliwego - zapowiada Rafał Łochowski, kurator wystawy.

Przy stworzeniu tej wystawy artysta eksperymentował przez kilka lat z platynotypią. To jedna z najpopularniejszych technik wykonywania odbitek fotograficznych do czasów I wojny światowej. Z biegiem lat została wyparta przez technologię srebrową. Łatwiejszą do opanowania i tańszą.

- Wantuch swoje fotografie dodatkowo utrwala na unikalnym papierze bawełnianym, uważanym za najdoskonalszy i najtrwalszy z papierów artystycznych. W kontekście tej wystawy, składającej się z prawie trzydziestu fotografii, pozostaje pytanie, czy współczesny kanon kobiecego piękna okaże się równie trwały jak platynowe obrazy, wychodzące z pracowni Wantucha? - mówi Łochowski.

Wystawa „Platinum" Wacława Wantucha w Spichlerzu jest czynna do 26 czerwca br.

WYSTAWA: Katechizm Chromrego

Bolesław Chromry fot. Jakub Celej

Mam wrażenie, że pedofilia w Kościele – o której wszyscy wiedzą, ale z którą nikt nic nie robi – to nadal temat tabu, gorący kartofel – mówi Bolesław Chromry. Jego wystawę „Katechizm dla wszystkich klas" zobaczymy w zielonogórskiej galerii BWA. Artysta pochodzi z Krakowa. Jest rysownikiem, malarzem i ilustratorem.

Pozornie niedbały styl i odręczne pismo podkreślają pesymistyczną wesołość (albo wesoły pesymizm) autora. Do swojej nowej wystawy w BWA Chromry zaprasza innych twórców i twórczynie, by wspólnie z nimi podjąć próbę napisania (i narysowania) katechizmu dla wszystkich klas.

Otwarcie wystawy w piątek, 20 maja o godz. 19. Wstęp wolny

KINO: Gra cieni

Kilkadziesiąt filmów o uchodźcach i imigrantach, kryzysie klimatycznym, walce o swobody kobiet zobaczymy podczas 20. Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie 2022. Festiwal zainauguruje „Gra cieni" holenderskiego reżysera Eefje Blankevoorta. To opowieść o młodych uchodźcach uciekających przed wojną. Seans w zielonogórskim muzeum w piątek, 20 maja o godz. 17. Potem film „Wszyscy wszystko zjedli" w reż. Kamila Witkowskiego.

Wstęp wolny. Po seansach dyskusja.