- Po to jest właśnie ta liga, aby szkolić tych młodych chłopaków w różnych aspektach - opowiadał trener Stali Stanisław Chomski. - Czech Daniel Klima i młodziutki Norweg Mathias Pollestad stali pod taśmą do pierwszego wyścigu, ale jak przekazał mi sędzia, gdy minął czas dwóch minut, w ogóle nie byli gotowi do startu. Zostali zatem wykluczeni. Tak samo jak Brytyjczyk Anders Rowe z siódmego biegu, gdzie nie założył plastronu. Patrząc na same zawody, na specyficznym, grudziądzkim torze, zawodnicy mieli sporo dobrych momentów, co na pewno cieszy. Warto zauważyć coraz lepsze występy Kuby Stojanowskiego.

Czytaj także: Polscy żużlowcy bez konkurencji w Poznaniu. Pierwszy raz wzięli takie złoto W czterech biegach Wiktor Jasiński zdobył 8+2 pkt. - Od środy aż do niedzieli zmagałem się z gorączką oraz z problemami żołądkowymi - przekazał żużlowiec. - Musiałem zatem zostawić motocykl w garażu i zostać w domu. W Grudziądzu forma nie była jakaś wybitna, ale super, że choroba już za mną. Mogę już myśleć tylko o niedzielnym meczu ekstraklasy we Wrocławiu. Nie było ze Stalą U24 w Grudziądzu Fina Timi Salonena, który od pierwszych występów w U24 Ekstralidze „kupił" gorzowskich kibiców. Fani domagali się nawet, aby w czasie kontuzji Szymona Woźniaka dać mu szansę w PGE Ekstralidze. - Proszę uwierzyć, że on na takie wyzwanie nie jest jeszcze gotowy - studził głowy trener Chomski. - Niech spokojnie idzie do przodu. Mamy na niego jakiś pomysł i zobaczymy, jak on wypali. REKLAMA Tym pomysłem jest wypożyczenie Salonena do jednej z czołowych drużyn polskiej drugiej ligi - Stali Rzeszów. Wcześniej w tym kierunku powędrował młody Duńczyk Marcus Birkemose, mający długoletni kontrakt z gorzowskim klubem. Salonen dla nowego zespołu będzie się ścigał w lidze oraz drużynowych mistrzostwach Polski juniorów. GKM GRUDZIĄDZ - STAL GORZÓW 44:45 GKM: Kacper Pludra 12+2 bonusy (3,3,3,1,2), Kacper Warduliński 1 (1,-,0,-,-), Seweryn Orgacki 3 (2,0,1,d,-), Jason Edwards 4 (0,2,0,2), Emil Breum 13 (3,2,2,3,3), Kacper Łobodziński 7+2 (3,w,2,1,1), Wiktor Rafalski 4+1 (2,0,2,d,0). REKLAMA STAL: Daniel Klima 3 (w,1,2,0), Wiktor Jasiński 8+2 bonusy (1,3,1,3,-), Mathias Pollestad 8+1 (w,1,3,2,2), Mateusz Bartkowiak 9 (3,3,0,3,d), Anders Rowe 8+1 (2,w,2,1,3), Jakub Stojanowski 7+1 (1,2,3,1), Oskar Hurysz 2 (0,1,1). WYNIKI Z 4. KOLEJKI U24 EKSTRALIGI: wtorek, 17 maja GKM Grudziądz - STAL GORZÓW 44:45 Włókniarz Częstochowa - Sparta Wrocław 40:50 KS Toruń - Motor Lublin 63:27 Agromix Polcopper Unia Leszno - Arged Malesa Ostrów Wlkp. 45:45 1. Agromix Polcopper Unia Leszno 4 7 +42

2. KS Toruń 4 6 +66

3. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 3 5 +16

4. STAL GORZÓW 4 4 +29

5. GKM Grudziądz 4 3 -6

6. Motor Lublin 4 3 -50

7. Sparta Wrocław 4 2 -37

8. Włókniarz Częstochowa 3 0 -60 Po zakończeniu sezonu zasadniczego dwie czołowe drużyny U24 Ekstraligi zmierzą się w finałowym dwumeczu o zwycięstwo w rozgrywkach w 2022 r. PROGRAM 5. KOLEJKI: wtorek, 24 maja godz. 15.30 STAL GORZÓW - Włókniarz Częstochowa godz. 17 Motor Lublin - Agromix Polcopper Unia Leszno godz. 17 GKM Grudziądz - KS Toruń godz. 17 Sparta Wrocław - Arged Malesa Ostrów Wlkp.