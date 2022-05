Śledząc to, co dzieje się wokół żużla na najwyższym poziomie, odnosimy wrażenie, że ludzie biorący się do tych zmagań motorowych, zupełnie nie myślą o promocji i rozwoju, dostępie do jak największej liczby publiczności, a zwyczajnie chodzi o zarabianie pieniędzy. Ta dyscyplina potrafi pięknie strzelić sobie w stopę. Widzieliśmy to w ten weekend.

Po warszawskiej rundzie Grand Prix mówi się głównie o problemach z torem i ostatecznie rezygnacji z australijskiej rundy. Narzekaliśmy na BSI? Nowy promotor na razie też za bardzo nie przejmuje się tym, że poza Polską żużel to sport zwyczajnie zaściankowy.