Pierwszego gola w Zbąszynku stilonowcy zdobyli w 42. minucie. Był on efektem bardzo wysokiego pressingu. Mateusz Kaczor skutecznie odebrał piłkę bramkarzowi gospodarzy, wytrzymał napór jednego z obrońców i ładnym technicznym strzałem z kilkunastu metrów otworzył wynik.

Przepiękna była akcja gorzowian na 2:0. Najpierw kilkoma podaniami wyprowadzili piłkę ze środka boiska, aż w końcu po prawej stronie został uruchomiony Łukasz Kopeć. Świetne dośrodkowanie tego ostatniego jeszcze ładniejszym strzałem głową zamienił na bramkę Kaczor.

– W końcówce niestety dopadły nas urazy i praktycznie kończyliśmy to spotkanie w dziewiątkę. W doliczonym czasie Łukasz Kopeć przejął jednak piłkę na środku boiska, popędził na bramkę Syreny i ustalił wynik na 3:1 – mówił Karol Gliwiński, szkoleniowiec niebiesko-białych.

Złe wiadomości to następna kontuzja Pawła Świerczyńskiego, który w Zbąszynku wrócił na boisko po dłuższej przerwie, i uraz kostki Patryka Nideckiego.

W 30. kolejce w niedzielę 22 maja o godz. 12 zespół Stilonu podejmie na stadionie przy ul. Olimpijskiej rezerwy Lechii Zielona Góra. W pierwszej rundzie na wyjeździe wygraliśmy 1:0.

ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK – MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 1:3 (0:1)

BRAMKI: Budnik (80.) – Kaczor dwie (42., 78.), Kopeć (90.).

STILON: Wojdyło – Kaniewski (82. Dziduch), Wenerski, Sadowski, Przybylski (59. Świerczyński) – Kalinowski, F. Wiśniewski, Maliszewski (82. Nidecki) – Milewski (65. Sakai), Fernezy (46. Kopeć), Kaczor (82. Gorgiel).

WYNIKI Z 29. KOLEJKI

ZAP Syrena Zbąszynek – MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 1:3, Czarni Browar Witnica – Dąb Sława Przybyszów 2:3, Czarni Żagań – Budowlani Murzynowo 4:0, Polonia Słubice - Meprozet Stare Kurowo 2:2, Korona Kożuchów – Piast Czerwieńsk 3:2, Piast Iłowa – Promień Żary 1:2, Odra Nietków – Spójnia Ośno Lubuskie 1:0, Pogoń Świebodzin – Celuloza Kostrzyn 1:0.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 29 75 83:20

2. Odra Nietków 29 54 58:40

3. Spójnia Ośno Lubuskie 29 51 53:42

4. Dąb Sława Przybyszów 29 50 71:59

5. Promień Żary 29 50 56:41

6. Polonia Słubice 29 46 55:32

7. Pogoń Świebodzin 29 45 54:36

8. Meprozet Stare Kurowo 29 41 51:50

9. Piast Iłowa 29 37 40:45

10. Lechia II Zielona Góra 28 36 46:42

11. Czarni Żagań 29 35 46:48

12. Korona Kożuchów 29 35 47:61

13. Ilanka Rzepin 28 34 48:59

14. ZAP Syrena Zbąszynek 29 34 51:55

15. Budowlani Murzynowo 29 31 37:76

16. Celuloza Kostrzyn 29 30 30:55

17. Piast Czerwieńsk 29 26 28:54

18. Czarni Browar Witnica 29 15 28:67

Zwycięzca rozgrywek awansuje do III ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.