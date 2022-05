Zmagania żużlowego cyklu Grand Prix w Warszawie ostatni raz oglądaliśmy w 2019 r. Kapitan Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik, który wygrał pierwszy turniej w 2022 r. w Gorican w Chorwacji, dotychczas na Narodowym był najwyżej szósty. Dodajmy też, że w stolicy jeszcze nigdy nie wygrał Polak i nadal to się nie zmieniło.

W piątek Zmarzlik był najszybszy na treningu, dzięki temu jako pierwszy wybierał sobie numer startowy na sobotnie zawody. - Nigdy nie byłem tu w wielkim finale i w końcu chciałbym do niego na tym stadionie wjechać - zapowiadał nasz żużlowiec. - To ekscytujące ścigać się przy tak wielkiej publiczności, do tego w Polsce. Na torze jednodniowym czasami trzeba dać się ponieść fantazji jeśli chodzi o przygotowanie sprzętu, bo tutaj wiele rzeczy jest nieprzewidywalnych. Tory jednodniowe są krótkie i ciasne, ale z wieloma liniami jazdy.