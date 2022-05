Na ostatni wyjazd w pierwszym sezonie w Lidze Centralnej, czyli nowego, silnego zaplecza męskiej PGNiG Superligi, stalowcy pojechali do Wrocławia.

Mecze w pięknej hali Orbita to przedsmak tego, co czeka nas w Gorzowie za ponad rok, gdy ma być skończony i otwarty nowoczesny obiekt przy Słowiance. Tam też mają się przenieść piłkarze ręczni. Obyśmy przeżywali w nowej, porządnej hali jak najwięcej sportowych emocji przy pełnych trybunach. Trzeba przyznać, że w sobotę na Śląsku z frekwencją nie było źle. Na pewno było głośno i energetycznie, a to zawsze pomaga zawodnikom.