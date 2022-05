Prawie połowa stawki ruszy do Poznania zaraz po sobotniej rundzie Grand Prix na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapowiedź drugiej odsłony wyścigu o żużlowego mistrza świata 2022 dziś po południu, po piątkowych kwalifikacjach na torze w stolicy.

- Od dawna myśleliśmy o powrocie do klasycznej rywalizacji drużynowej i wreszcie się to udało. Po raz pierwszy pojedziemy o tytuł mistrzów Europy - mówił Piotr Szymański, przewodniczący Komisji Wyścigów Torowych FIM Europe oraz szef Głównej Komisji Sportu Żużlowego. - Jestem pewien, że taka formuła wpisuje się w oczekiwania kibiców. Składy są bardzo mocne i niezwykle trudno jest wskazać faworyta do końcowego triumfu. Czeka nas w Poznaniu, który po 31 latach znów będzie gospodarzem międzynarodowego wydarzenia żużlowego najwyższej rangi, wspaniała impreza, która w kolejnych latach doczeka się także eliminacji i będzie się odbywała niezależnie od Drużynowego Pucharu Świata.