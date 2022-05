Bohaterką trzeciej edycji plebiscytu Supermiasta i Superregiony jest zieleń w Gorzowie, Zielonej Górze, województwie, miastach i miasteczkach regionu. To był naturalny wybór. Ochronę przyrody, szacunek dla lasów, postawy ekologiczne w czasie kryzysu klimatycznego wskazywali jako główne wyzwania przyszłości nasi czytelnicy plebiscycie Supermiast i Superregionów w 2021 r. jako najważniejsze wyzwania Gorzowa, Zielonej Góry i woj. lubuskiego. Mieszkańcy oczekują dbałości i troski o zieleń.

Gorzów. Park Siemiradzkiego Fot. Bartłomiej Nowosielski / Urząd Miasta Gorzowa

Przedwojenny Quilitz Park, czyli dzisiejszy gorzowski park Siemiradzkiego ze słynnymi Schodami Donikąd, poznał już współczesną rewitalizację, całkiem udaną. Stał się jedną z miejskich wizytówek. Podobnie jak park Kopernika, Wiosny Ludów, zwany też parkiem Róż. To nie tylko płuca miasta, odnowione alejki, piękna, zadbana roślinność, mała architektura, ławki na spoczynek, ale nowe kultowe miejsca miasta.

W naszym plebiscycie razem z czytelnikami wskazaliśmy 12 klimatycznych zielonych miejsc. Które wygra, zależy od Waszych głosów. Oprócz parków nie zabrakło na liście ponadstuletniego ogrodu dendrologicznego willi Gustawa Schroedera, będącej aktualnie siedzibą Muzeum Lubuskiego. Wśród alejek 3 ha ogrodu znajdziemy ok. 150 gatunków drzew i krzewów. Są także Murawy Gorzowskie. To blisko 80 hektarów popoligonowych terenów na północ od os. Słonecznego, na Wieprzycach. W 2000 r. odkryto tam rzadkie gatunki roślin: murawy kserotermiczne, czyli trawiaste rośliny pochodzące ze śródziemnomorskich stepów. Są wśród nich też gatunki zagrożone. Od tego czasu to obszar chroniony, ale dostępne dla spacerowiczów.

Oto nasza gorzowska zielona dwunastka. Wybierajcie najciekawsze miejsce. Macie tylko jeden głos.

