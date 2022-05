Na zatwierdzenie wyniku z toru lub jego weryfikację czekaliśmy od połowy kwietnia.

Duże wątpliwości wzbudziły wyniki ostatniego, 15. wyścigu. To był pokaz żużlowego ścigania na najwyższym poziomie, nawet kilka mijanek właściwie co wiraż.

Bartosz Zmarzlik ze Stali po starcie był czwarty, aby na ostatnim łuku wyprzedzić Janusza Kołodzieja z Unii i wyjść na czoło. W tym czasie leżał już na torze gorzowianin Szymon Woźniak, a Piotr Pawlicki z Unii zmierzał do mety spacerkiem. Sędzia Artur Kuśmierz nie przerwał rywalizacji, tylko zajął się analizą wydarzeń na torze. Po dłuższej chwili uznał, że wyklucza Pawlickiego. Trójkę przyznał Zmarzlikowi, dwójkę Kołodziejowi, a jedynkę Woźniakowi. Stal wygrała 4:2 i w ostatniej chwili doprowadziła do remisu w meczu.

- Po zderzeniu Woźniaka z Pawlickim Zmarzlik wyprzedził Kołodzieja i arbiter przyznał trzy punkty zawodnikowi Stali - mówił szef sędziów Leszek Demski w „Magazynie PGE Ekstraligi" w Canal+ Sport 5 w niedzielny wieczór, kilka godzin po meczu w Lesznie. - Według aktualnie obowiązującego regulaminu konkretnie chodzi o artykuł 92, jeżeli na ostatnim okrążeniu dojdzie do zdarzenia i wskutek tego zdarzenia zawodnik utracił pozycję, to zalicza się wyniki biegu w kolejności w chwili zdarzenia i nie ma znaczenia, co działo się później. Kołodziej był wtedy przed Zmarzlikiem, a więc powinno być 3:3. Możliwe, że wynik meczu zostanie zweryfikowany na 46:44 dla Unii.

W środę, 11 maja sprawa została w końcu rozstrzygnięta, poniżej zamieszczamy komunikat.

„Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. biorąc pod uwagę interpretację zapisów art. 92 RSŻ dokonaną przez Główną Komisję Sportu Żużlowego, w której potwierdzono, że użyte w ww. przepisie słowo „zdarzenie" jest synonimem wszystkich sytuacji mogących zaistnieć na torze – w tym upadku, wyłączając z katalogu potencjalnych zdarzeń jedynie defekt uznaje, że sędzia meczu 2. rundy DMP w Lesznie rozegranym w dniu 17.04.2022 pomiędzy drużynami Fogo Unia Leszno – Moje Bermudy Stal Gorzów popełnił błąd regulaminowy przy ustaleniu kolejności zawodników w biegu 15. W związku z powyższym weryfikuje się wynik biegu 15., zmieniając kolejność na miejscach 1-2 przyznając zawodnikowi Januszowi Kołodziejowi 3 punkty biegowe, a Bartoszowi Zmarzlikowi 2 punkty i tym samym zmieniając wynik biegu 15. z 2:4 na 3:3. Konsekwentnie zmienia się zatem końcowy wynik meczu z 45:45 na 46:44 na korzyść drużyny Fogo Unia Leszno".

Gorzowianie tracą w ten sposób jeden duży punkt i obsuwają się na trzecie miejsce w tabeli.

W najbliższy weekend odpoczywamy od ligi żużlowej. W sobotę, 14 maja oglądamy rundę Grand Prix na Stadionie Narodowym w Warszawie. W niedzielę, 22 maja drużyna Stali będzie się ścigać ze Spartą we Wrocławiu.

PROGRAM 6. KOLEJKI:

piątek, 20 maja

godz. 18, Eleven Sports, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Motor Lublin

godz. 20.30, Eleven Sports, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Zooleszcz GKM Grudziądz

niedziela, 22 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Fogo Unia Leszno - For Nature Solutions Apator Toruń

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

1. Motor Lublin 5 10 +62

2. Fogo Unia Leszno 5 8 +2

3. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 5 6 +22

4. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 5 4 +4

5. Betard Sparta Wrocław 5 4 +22

6. Zooleszcz GKM Grudziądz 5 4 -10

7. For Nature Solutions Apator Toruń 5 4 -16

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 5 0 -86

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 7. KOLEJKI:

piątek, 3 czerwca

godz. 18, Eleven Sports, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, For Nature Solutions Apator Toruń - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

niedziela, 5 czerwca

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Zooleszcz GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.