Istotne znaczenie miała absencja w ekipie żółto-niebieskich 20-letniego Brytyjczyka Andersa Rowe. W jego miejsce pojawił się, dochodzący do formy po kontuzji, Oskar Hurysz. Dzisiejsze zawody pokazały, że przed nim jeszcze wiele okrążeń i dużo pracy, aby zaczął być na poważnie brany pod uwagę do PGE Ekstraligi. Zresztą tak samo jak przed Jakubem Stojanowski, który ciągle poznaje na własnej skórze, co znaczy przeskok z drugiej ligi do elity.

Pecha miał w tych zawodach Wiktor Jasiński, bohater niedzielnego meczu ekstraklasy z Włókniarzem Częstochowa. Prowadził w 13. wyścigu, ale w tym momencie zdefektował jego motocykl i gorzowski żużlowiec upadł. W 15. biegu pokonał go 22-letni Australijczyk z Torunia Zach Cook. Aktualnie jeden z najlepszych zawodników U24 Ekstraligi pod względem średniej.

Jeszcze raz z dobrej strony w barwach Stali pokazał się Timi Salonen z Finlandii, który w niedzielę był na rezerwie. Dzisiaj otrzymał stałą "dziką kartę" na Speedway Grand Prix 2, czyli indywidualne mistrzostwa świata do lat 21. Salonen na to zasłużył, bo w jednej z eliminacji zajął piątą pozycję, a automatycznie do finału SGP 2 kwalifikowała się najlepsza czwórka.

Zmagania w ramach SGP 2 wystartują 27 maja w Pradze w Czechach, a kolejne dwie rundy zostaną rozegrane 14 sierpnia w Cardiff w Wielkiej Brytanii oraz 30 września w Toruniu.

- Mamy na Fina plan i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niech krok po kroku robi spokojnie postępy. Proszę zaufać i uwierzyć, że tacy zawodnicy na pewno nie wezmą ekstraklasy z marszu. Po to jednak zachęciliśmy go do przyjazdu do Gorzowa, aby mu pomóc w rozwoju, i to bardzo dobrze, że ma duże chęci do jazdy - powiedział Stanisław Chomski, trener naszej drużyny.

Następny mecz gorzowska drużyna U24 pojedzie we wtorek, 17 maja w Grudziądzu.

STAL GORZÓW - KS TORUŃ 42:48

STAL: Daniel Klima 3 (2,w,1,0), Wiktor Jasiński 11 (3,3,3,u,2), Oskar Hurysz 1 (0,1,0,w,-), Mathias Pollestad 8+1 bonus (2,3,1,1,1), Timi Salonen 11+1 (3,3,1,3,1), Jakub Stojanowski 0 (0,0,0), Mateusz Bartkowiak 8+1 (1,2,2,3).

KS: Zach Cook 11+1 bonus (3,1,2,2,3), Kyle Bickley 0 (0,d,0,-), Bastian Pedersen 3 (1,0,t,2,0), Emil Portner 9+1 (2,2,2,3,0), Jordan Palin 8 (1,1,3,1,2), Karol Żupiński 6+3 (2,1,2,1), Denis Zieliński 11 (3,2,3,3).

WYNIKI Z 3. KOLEJKI U24 EKSTRALIGI:

wtorek, 10 maja

STAL GORZÓW - KS Toruń 42:48

Motor Lublin - GKM Grudziądz

Sparta Wrocław - Agromix Polcopper Unia Leszno 39:51

1. Agromix Polcopper Unia Leszno 3 6 +42

2. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 2 4 +19

3. KS Toruń 3 4 +30

4. STAL GORZÓW 3 2 +28

5. GKM Grudziądz 2 2 -8

6. Motor Lublin 2 2 -14

7. Sparta Wrocław 3 0 -47

8. Włókniarz Częstochowa 2 0 -50

Po zakończeniu sezonu zasadniczego dwie czołowe drużyny U24 Ekstraligi zmierzą się w finałowym dwumeczu o zwycięstwo w rozgrywkach w 2022 r.

PROGRAM 4. KOLEJKI:

wtorek, 17 maja, godz. 17

GKM Grudziądz - STAL GORZÓW

Włókniarz Częstochowa - Sparta Wrocław

KS Toruń - Motor Lublin

Agromix Polcopper Unia Leszno - Arged Malesa Ostrów Wlkp.