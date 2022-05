Motory u Wiktora i jego siostry Karoliny (jest również w żużlowym teamie brata) były numerem jeden od małego. Najpierw jednak motocross i tam młodzieżowe medale mistrzostw Polski. Licencja żużlowa zdana dopiero na początku lipca 2019 r. Czemu tak późno? Mama nie dawała się przekonać, aby puścić syna na tor. Trzeba było czekać do pełnoletności.

Jeszcze w lipcu pierwsze starty z rywalami w zawodach juniorskich i debiutanckie punkty w Lesznie. W 2020 r. już 15 meczów Wiktora Jasińskiego w PGE Ekstralidze. 41 objechanych wyścigów, 24 zdobyte punkty z bonusami. W 2021 r. 61 wyścigów i 62 pkt z bonusami.

Dalej ważna decyzja: mimo zakończenia wieku młodzieżowca, Jasiński zostaje w Stali Gorzów. Tu widzą, że ma potencjał. Liczą, że dalej będzie się rozwijał i w następnych latach stanie się w PGE Ekstralidze podstawowym zawodnikiem formacji U24. Aktualnie numerem jeden jest Duńczyk Patrick Hansen. Mecz z Włókniarzem trochę jednak tą hierarchią zachwiał. I dobrze. Nic tak nie poprawia jakości w sporcie jak zdrowa konkurencja.

Przeciwko mocnej Częstochowie 22-latek wskoczył do składu w miejsce kontuzjowanego seniora Szymona Woźniaka.

- Najważniejsze było uspokojenie nerwów, podejście z chłodną głową, bo przecież wcześniejsze mecze ekstraklasy w tym sezonie spędziłem na rezerwie, obserwowałem je z parkingu, a tutaj wskakiwałem do podstawowego składu i od razu do pierwszego wyścigu, gdzie jechali sami żużlowcy z Grand Prix - opowiadał Jasiński. - Były błędy, ostatnie miejsce. Zacząłem od zera. Miałem wielkie wsparcie od pozostałych kolegów, co chwilę był przy mnie mistrz świata Bartek Zmarzlik. Czułem to zaufanie i coś mi mówiło, że kolejne wyścigi pójdą mi znacznie lepiej.

To były piekielnie mocne uderzenia na wagę zwycięstwa Stali 50:40. Jasiński razem z Andersem Thomsenem dwa razy wygrali po 5:1.

- Skłamałbym, gdybym teraz chwalił się, że spodziewałem się tak dobrego meczu, a przecież mogło być jeszcze lepiej. Straciłem dodatkowe punkty po moich błędach - przyznał młody żużlowiec. - Ogromną satysfakcję dało mi pokonanie Leona Madsena, no i oczywiście, w momencie, gdy mecz jeszcze nie był rozstrzygnięty, start w biegu nominowanym, który skończyłem trzeci. Cieszę się, że właśnie tak kończy się dla mnie ten tydzień startowy. Zaliczyłem w nim same udane występy, dobrze czułem się na motocyklu, miałem prędkość. Dużo jeździłem w lidze U24, również w eliminacjach do mistrzostw Polski. To mi dodało pewności i zarazem uspokoiło.

W 11. wyścigu mogło być jeszcze jedno, podwójne zwycięstwo. Tym razem z Patrickiem Hansenem. Jasiński pojechał jednak za szeroko, rywale go mijali, aż w końcu upadł. - Moja wina, nie ma co się nad tym zastanawiać - stwierdził stalowiec. - Na pewno w kolejnych startach będę mądrzejszy. Przy okazji życzę zdrowia Szymonowi Woźniakowi, niech szybko do nas wraca. I dziękuję bardzo za pomoc w tym meczu jego mechanikom.

W najbliższy weekend najlepsi żużlowcy będą walczyć w rundzie Grand Prix na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na ligę wracamy w niedzielę, 22 maja. Wtedy Stal zmierzy się ze Spartą we Wrocławiu. Czy Jasiński liczy, że tam również znajdzie się w podstawowym składzie? - Wiem, że Patrick Hansen to też dobry zawodnik, ale liczę na kolejne wyścigi w ekstraklasie. Znam swoje miejsce w szyku, zaakceptowałem to. Przede wszystkim skupiam się na moim rozwoju, podnoszeniu wartości. Krok po kroku. Wierzę, że jeszcze coś w tym sezonie w lidze pojadę. Na pewno będę gotowy. Nie po to zostałem w Gorzowie, aby cały czas siedzieć wyłącznie na rezerwie.

We wtorek w Gorzowie mecz U24 Ekstraligi z Toruniem

Jasińskiego, Mateusza Bartkowiaka czy Fina Timi Salonena ponownie ujrzymy w akcji na „Jancarzu" we wtorek, 10 maja. Już o godz. 14.30 rozpocznie się pojedynek U24 Ekstraligi z KS Toruń. Najlepszymi zawodnikami gości byli do tej pory Australijczyk Zach Cook, Duńczyk Emil Portner oraz junior Karol Żupiński.

Awizowany skład Stali: 9. Klima, 10. Jasiński, 11. Rowe, 12. Pollestad, 13. Salonen, 14. Stojanowski, 15. Bartkowiak.

RANKING STALOWCÓW PO 5. MECZU PGE EKSTRALIGI 2022 (według liczby zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2021: 2,649) – 24, 64 (2), 2,667, 12,40

2,667, 12,40 2(+1). Martin Vaculik (Słowacja, 2,209) - 24, 50 (2), 2,083, 9,60

2,083, 9,60 3(+1). Anders Thomsen (Dania, 1,839) – 24, 46 (5), 1,917, 8,20

1,917, 8,20 4(-2). Szymon Woźniak (1,798) – 19, 41 (5), 2,158, 9,00

2,158, 9,00 5. Patrick Hansen (Dania, 2,058 - I liga) - 23, 33 (6), 1,435, 5,40

1,435, 5,40 6. Mateusz Bartkowiak (0,872) - 16, 18 (3), 1,125, 3,00

1,125, 3,00 7(+2). Wiktor Jasiński (1,016) - 6, 7 (1), 1,167, 3,00

1,167, 3,00 8(-1). Oliwier Ralcewicz (0,000) - 5, 1 (0), 0,200, 0,50

0,200, 0,50 9(-1). Jakub Stojanowski (debiut) - 9, 1 (0), 0,111, 0,33

WYNIKI Z 5. KOLEJKI:

piątek, 6 maja

Betard Sparta Wrocław - Arged Malesa Ostrów Wlkp. 54:36

Motor Lublin - Fogo Unia Leszno 58:32

niedziela, 8 maja

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 50:40

Zooleszcz GKM Grudziądz - For Nature Solutions Apator Toruń 44:46

1. Motor Lublin 5 10 +62

2. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 5 7 +24

3. Fogo Unia Leszno 5 7 0

4. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 5 4 +4

5. Betard Sparta Wrocław 5 4 +22

6. Zooleszcz GKM Grudziądz 5 4 -10

7. For Nature Solutions Apator Toruń 5 4 -16

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 5 0 -86

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 6. KOLEJKI:

piątek, 20 maja

godz. 18, Eleven Sports, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Motor Lublin

godz. 20.30, Eleven Sports, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Zooleszcz GKM Grudziądz

niedziela, 22 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Fogo Unia Leszno - For Nature Solutions Apator Toruń

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

PROGRAM 7. KOLEJKI:

piątek, 3 czerwca

godz. 18, Eleven Sports, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, For Nature Solutions Apator Toruń - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

niedziela, 5 czerwca

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Zooleszcz GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.