Sami nie silimy się na specjalną relację z niedzielnego spotkania. Polecamy to, co „Kangury" przekazały swoim kibicom:

„Pokazaliśmy, że męski basket w Gorzowie jest potrzebny. Pokazaliście to Wy kibice, my na boisku i ludzie z zaplecza. Brawa dla całej Gorzowskiej Społeczności Koszykówki! Dzisiaj był kolejny bardzo emocjonujący mecz. Przegrywaliśmy już 23 punktami. Drużyna potrafiła się podnieść i wyjść na prowadzenie. Czuliśmy wsparcie trybun, jedność na boisku. Do wygranej zabrakło odrobiny skuteczności (wygraliśmy zbiórkę i daliśmy 7 przechwytów i 15 rzutów więcej). Gratulujemy Siechnicom wygranej 77:74 i do zobaczenia w drugiej lidze mężczyzn!".