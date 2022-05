Jaki będzie końcowy wynik, zastanawialiśmy się w niedzielne południe przy Olimpijskiej tylko przez parę minut drugiej połowy, gdzie stilonowski obrońca Patryk Nidecki strzelił samobójczego gola i mieliśmy remis 1:1.

Niedługo musieliśmy czekać na piękne, bramkowe uderzenie niezniszczalnego kapitana Łukasza Maliszewskiego. Ostatecznie niebiesko-biali strzelili cztery gole.

- Liczyliśmy na to, aby ten mecz pieczętujący awans był efektowny i fajnie, że się udało - powiedział szczęśliwy Karol Gliwiński, trener Stilonu. - Dużo sytuacji i bramek, a rywal niełatwy. Te nasze 7:0 z jesieni w Rzepinie jedynie zatarło klasę Ilanki. Bardzo się cieszę, że będąc na czele ligi od szóstej kolejki, poradziliśmy sobie z rolą murowanego faworyta.

Niedziela, 8 maja 2022 r. Lubuska czwarta liga piłkarska: MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - ILANKA RZEPIN 4:1 (1:0) Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Przed gorzowianami jeszcze sześć meczów ligowych, na pewno szansa na dodatkowy przegląd kadr i więcej szans dla młodych zawodników. Zapewne też lider, który od teraz już całkowicie powinien skupić się na budowaniu jak największej jakości na znacznie trudniejszą trzecią ligę, nie ma zamiaru psuć swojego wizerunku i nagle zacząć przegrywać. Zobaczymy, do jakiego dorobku punktowego dobije Stilon, ile strzeli gole.

REKLAMA

W sobotę, 14 maja zagramy z Syreną w Zbąszynku. U nas zwyciężyliśmy 4:0.

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - ILANKA RZEPIN 4:1 (1:0)

BRAMKI: Sadowski (27. z karnego), Maliszewski (57.), Gorgiel (89.), Fernezy (90.) - Nidecki (53. sambójcza)

REKLAMA

STILON: Wojdyło - Kaniewski, Nidecki, Sadowski, Łaźniowski - F. Wiśniewski, Wenerski, Maliszewski - Milewski, Kaczor, Kopeć. Rezerwowi: Łodej (bramkarz), Przybylski, Kalinowski, Grzybowski, Sakai, Gorgiel, Fernezy.

WYNIKI Z 28. KOLEJKI:

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - Ilanka Rzepin 4:1, Meprozet Stare Kurowo - Czarni Browar Witnica 5:2, Promień Żary - Korona Kożuchów 2:0, Dąb Sława Przybyszów - Czarni Żagań 3:0, Piast Czerwieńsk - Pogoń Świebodzin 2:0, ZAP Syrena Zbąszynek - Polonia Słubice 0:1, Celuloza Kostrzyn - Odra Nietków 0:2, Spójnia Ośno Lubuskie - Lechia II Zielona Góra 1:2.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 28 72 80:19

2. Odra Nietków 28 51 57:40

3. Spójnia Ośno Lubuskie 28 51 53:41

4. Dąb Sława Przybyszów 28 47 68:57

5. Promień Żary 28 47 54:40

6. Polonia Słubice 28 45 53:30

7. Pogoń Świebodzin 28 42 53:36

8. Meprozet Stare Kurowo 28 40 49:48

9. Lechia II Zielona Góra 28 36 46:42

10. Ilanka Rzepin 28 34 48:59

11. ZAP Syrena Zbąszynek 28 34 50:52

12. Piast Iłowa 27 34 35:41

13. Czarni Żagań 28 32 42:48

14. Korona Kożuchów 28 32 44:59

15. Budowlani Murzynowo 27 31 35:68

16. Celuloza Kostrzyn 28 30 30:54

17. Piast Czerwieńsk 28 26 26:51

18. Czarni Browar Witnica 28 15 26:64

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.