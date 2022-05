Marek Mańkowski i Szymon Latecki są łącznikiem sportowej przeszłości z teraźniejszością. Staną do walki w najbliższy weekend i grali dla GKK Gorzów w sezonie 2011/12, gdzie ostatni raz nasze miasto miało męską drużynę koszykarską w lidze centralnej.

Od piątku wszyscy będziemy kibicować „Kangurom", aby znów Gorzów miał co najmniej drugą ligę.

Jak poinformował nasz klub, trener Andrzej Stefanowicz odwiedził w czwartek prezydenta miasta Jacka Wójcickiego, dyrektorkę wydziału edukacji Renatę Pliżgę, dyrektora wydziału sportu Piotra Guszpita, aktorkę Małgorzata Kocik i inne gorzowskie osobistości, aby przekazać im zaproszenia na mecze o awans.

- Jesteśmy na ostatniej prostej, 22 wygrane mecze za nami. Zwycięstwo w turnieju półfinałowym. Zostawiamy to za sobą, teraz decydujący krok! Przyjdź i bądź częścią historii gorzowskiego basketu. Zobacz nową halę i kibicuj „Kangurom" w walce o drugą ligę męską - apelują zawodnicy i trenerzy.

Gorzowianie na trzy mecze, rozgrywane od piątku, 6 maja, do niedzieli, 8 maja, zapraszają do nowej hali Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej.

W finale w naszym mieście zagrają tylko trzy zespoły, bo wycofała się Stal Stalowa Wola.

- Wydaje się, że kluczowy mecz zagramy już w piątek z Orłem Ziębice - powiedział Andrzej Stefanowicz, trener „Kangurów". - Może to tak się ułożyć, że w niedzielę z Siechnicami zmierzymy się już jako drugoligowiec. Do tego jednak wciąż bardzo daleka droga. Orzeł wziął na baraże „dziką kartę" i dość nieoczekiwanie przebił się do finału, ma doświadczonych zawodników, a więc podczas meczów Gorzowie jeszcze raz może wszystkich zaskoczyć. Liczymy na pełną halę i głośny doping, który poniesie naszych koszykarzy do awansu.

PROGRAM TURNIEJU FINAŁOWEGO O DRUGĄ LIGĘ W GORZOWIE:

piątek, 6 maja

godz. 18: ONLAJNERSI KANGOO BASKET GORZÓW - Orzeł Ziębice

sobota, 7 maja

godz. 18: Orzeł Ziębice - Centrum Medyczne Magnolia Siechnice

niedziela, 8 maja

godz. 12: Centrum Medyczne Magnolia Siechnice - ONLAJNERSI KANGOO BASKET GORZÓW