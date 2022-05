To zawsze przyjemność wrócić na mecz piłkarski na zachodnią granicę naszego regionu, bo słubicki stadion, przypominający starożytny amfiteatr, to najpiękniejszy i najcenniejszy obiekt sportowy w woj. lubuskim i jeden z niewielu obiektów sportowych wybudowanych w latach 20. ubiegłego wieku, które zachowały się na terenie Polski bez znaczących zmian.

Polonia jest jednym z czołowych zespołów lubuskiej czwartej ligi i łatwo w środowe popołudnie skóry nie sprzedała. Prawie wszystkie mecze 27. kolejki rozgrywek odbyły się we wtorek, 3 maja. Tylko słubiczanie i stilonowcy rywalizowali w środę.

Goście wystąpili tym razem bez kontuzjowanych Pawła Świerczyńskiego, Bartka Dziducha, Marcela Snowydy i Wojciecha Kurlapskiego, a dodatkowo bramkarz Maksymilian Wojdyło i Kacper Kalinowski dostali wolne w związku z egzaminami maturalnymi.

W niższej lidze, gdy mecze wypadają co kilka dni, również w środku tygodnia, nie ma specjalnego forsowania tempa. Gorzowianie byli dłużej przy piłce, rywale próbowali gwałtownych wypadów pod naszą bramkę. I najpierw to oni mieli bardziej klarowne okazje, choć niewiele. Pewnie spisywał się między słupkami Gabriel Łodej.

Gdy już układaliśmy sobie podsumowanie o tym bezbramkowym bezbarwnym meczu, który za kilka miesięcy, już na poziomie trzeciej ligi, niebiesko-białym w żadnym wypadku nie może się przytrafiać, posypały się dogodne okazje z obu stron.

Po stronie Stilonu w głównych rolach wystąpili rezerwowi, wprowadzeni po przerwie. W 84. minucie Michał Fernezy z siedmiu metrów uderzył piłkę głową, wprost w bramkarza Polonii Grzegorza Gibkiego. Chwilę później tuż zza pola karnego minimalnie niecelnie strzelał Mateusz Gorgiel.

W 87. minucie moment radości mieli słubiccy fani, ale uciszył ich gwizdek sędziego. Gol dla Polonii padł ze spalonego.

Nie było wątpliwości, że w następnej akcji, w polu karnym gospodarzy faulowany był Fernezy. Jedenastkę na zwycięską bramkę dla Stilonu zamienił w 90. minucie Dawid Sadowski.

W 28. kolejce, w niedzielę, 8 maja o godz. 12 stilonowcy zagrają na stadionie przy Olimpijskiej z Ilanką Rzepin. Na wyjeździe rozgromiliśmy tego rywala aż 7:0. To już może być ten dzień, w którym lider ostatecznie przypieczętuje awans do trzeciej ligi.

POLONIA SŁUBICE - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 0:1 (0:0)

BRAMKI: Sadowski (90. z karnego)

STILON: Łodej - Kaniewski (85. min Bulava), Wenerski, Nidecki, Przybylski (58. min Łaźniowski) - Grzybowski (70. min Sadowski), F. Wiśniewski, Maliszewski (77. min Gorgiel) - Kopeć (70. min Milewski), Sakai (58. min Fernezy), Kaczor.

WYNIKI Z 27. KOLEJKI:

Polonia Słubice - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 0:1, Odra Nietków - Piast Czerwieńsk 1:3, Piast Iłowa - Dąb Sława Przybyszów 5:1, Czarni Żagań - Meprozet Stare Kurowo 3:1, Pogoń Świebodzin - Promień Żary 2:3, Ilanka Rzepin - Spójnia Ośno Lubuskie 1:4, Lechia II Zielona Góra - Celuloza Kostrzyn 1:1, Czarni Browar Witnica - ZAP Syrena Zbąszynek 0:1, Korona Kożuchów - Budowlani Murzynowo 6:0.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 27 69 76:18

2. Spójnia Ośno Lubuskie 27 51 52:39

3. Odra Nietków 27 48 55:40

4. Dąb Sława Przybyszów 27 44 65:57

5. Promień Żary 27 44 52:40

6. Pogoń Świebodzin 27 42 53:34

7. Polonia Słubice 27 42 52:30

8. Meprozet Stare Kurowo 27 37 44:46

9. Ilanka Rzepin 27 34 47:55

10. ZAP Syrena Zbąszynek 27 34 50:51

11. Piast Iłowa 27 34 35:41

12. Lechia II Zielona Góra 27 33 44:41

13. Czarni Żagań 27 32 42:45

14. Korona Kożuchów 27 32 44:57

15. Budowlani Murzynowo 27 31 35:68

16. Celuloza Kostrzyn 27 30 30:52

17. Piast Czerwieńsk 27 23 24:51

18. Czarni Browar Witnica 27 15 24:59

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.