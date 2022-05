Mamy dla Was 12 propozycji. To nasze subiektywne wybory. Chętnie dowiemy się, czy podobają się Wam te, a może inne zielone miejsca w Gorzowie i okolicy. Do 6 maja czekamy na krótko uzasadnione propozycje do plebiscytu. Spośród nich wybierzemy 12 miejsc, a Wy, jeszcze w maju, zagłosujecie na najlepsze z nich.

Bulwary Nadwarciańskie

To jedno z ulubionych miejsc gorzowian do spacerowania i jazdy na rowerze. Bulwary są podzielone na część zachodnią i wschodnią. Są trawniki, rabaty z kwiatami, rosną iglaki, a będąc tam, możemy spotkać Janusza Gorzowskiego, popularnego mistrza plażingu.