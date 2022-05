Po pogromie w Gorzowie Motoru Lublin (67:21) na otwarcie rozgrywek U24 Ekstraligi, stalowcy pierwszy raz wystartowali w tej nowej rywalizacji na wyjeździe. Pojechali do jednej z najmocniejszych kadrowo Unii Leszno.

Nasz zespół stoczył w miarę wyrównany pojedynek, nasi młodzi żużlowcy przywieźli we wtorkowe popołudnie na „Smoczyku" siedem trójek.

Liderem Stali był 22-letni Wiktor Jasiński, który walczy o swój dalszy rozwój. Ma nadzieję, że zaistnieje w żużlu nawet po zakończeniu wieku młodzieżowca. Na pewno ma do tej dyscypliny sporo talentu, choć nieco późno zdecydował się na karierę żużlowca, gdzie przeszedł z motocrossu.

Jasiński słabszy miał ostatni, 15. wyścig, gdzie przyjechał na końcu stawki. Jakub Stojanowski bardzo dobrze zaczął ten mecz, a Mateusz Bartkowiak skończył. Po kontuzji wrócił na tor Oskar Hurysz, choć na razie nie poszalał, ale spokojnie.

Zawodnicy podkreślali, że w czasie zawodów, na bardzo dobrze przygotowanej nawierzchni, było sporo mijanek. - Potwierdza się to, że takie jazdy na ekstraligowych torach, w drużynie, pomogą tym młodym ludziom obyć się z realiami bardzo wymagającej ekstraklasy. Być może do kolejnych zawodów z dorosłymi ruszą już bez tak wielkiej presji. Kuba Stojanowski musiał w kilka dni zrobić przeskok z drugiej ligi do PGE Ekstraligi i było widać, że ma wielką tremę. Dzisiaj w Lesznie, szczególnie na początku zawodów, miał naprawdę udane wyścigi - podsumował trener Stali Stanisław Chomski.

Mecz 3. kolejki U24 Ekstraligi gorzowianie rozegrają na swoim stadionie. We wtorek, 10 maja, wyjątkowo szybko, bo już o godz. 14 podejmą KS Toruń.

AGROMIX POLCOPPER UNIA LESZNO U24 - STAL GORZÓW U24 51:39

UNIA: Damian Ratajczak 6+1 bonus (2,1,1,0,2), Jesper Knudsen 10 (2,3,2,0,3), Jonas Knudsen 7+2 (0,3,1,2,1), Hubert Jabłoński 3+1 (0,2,t,1), Keynan Rew 14+1 (3,3,3,3,2), Antoni Mencel 8+2 (3,1,2,2), Maksym Borowiak 3+2 (2,0,1), James Pearson - nie startował.

STAL: Wiktor Jasiński 11 (3,2,3,3,0), Mateusz Bartkowiak 8+2 (1,1,0,3,3), Anders Rowe 3+1 (1,1,0,1,-), Mathias Pollestad 3+1 (0,0,1,2), Timi Salonen 8 (t,2,3,2,1), Jakub Stojanowski 6 (1,2,3,w,0), Oskar Hurysz 0 (0,0,0).

WYNIKI Z 2. KOLEJKI U24 EKSTRALIGI:

wtorek, 3 maja

Agromix Polcopper Unia Leszno - STAL GORZÓW 51:39

Motor Lublin - Włókniarz Częstochowa 61:29

GKM Grudziądz - Sparta Wrocław 45:44

KS Toruń - Arged Malesa Ostrów Wlkp. 40:50

1. Agromix Polcopper Unia Leszno 2 4 +30

2. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 2 4 +19

3. STAL GORZÓW 2 2 +34

4. KS Toruń 2 2 +24

5. GKM Grudziądz 2 2 -8

6. Motor Lublin 2 2 -14

7. Sparta Wrocław 2 0 -35

8. Włókniarz Częstochowa 2 0 -50

Po zakończeniu sezonu zasadniczego dwie czołowe drużyny U24 Ekstraligi zmierzą się w finałowym dwumeczu o zwycięstwo w rozgrywkach w 2022 r.

PROGRAM 3. KOLEJKI:

wtorek, 10 maja

godz. 14, STAL GORZÓW - KS Toruń

godz. 17, Motor Lublin - GKM Grudziądz

godz. 17, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Włókniarz Częstochowa

godz. 17, Sparta Wrocław - Agromix Polcopper Unia Leszno