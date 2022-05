Na otwarcie sezonu porażka u siebie z Motorem Lublin, potem remis w Lesznie, gdzie wciąż po ewentualnej weryfikacji i zmianie wyniku możemy stracić duży punkt. Wreszcie minimalnie pokonany na „Jancarzu" Apator Toruń.

- Wiedzieliśmy, jakie mamy problemy, i brak nerwowych ruchów tylko pomógł im zaradzić - opowiadał Słowak Martin Vaculik, który wraca na poziom sportowy, którego w gorzowskiej drużynie od niego oczekujemy. - Pierwsze wyniki nie były zadowalające, ale mając doświadczonego trenera i lidera tego formatu, co Bartek Zmarzlik, w spokoju pracowaliśmy. Najważniejsze mecze są dopiero przed nami. W Grudziądzu pokazaliśmy, że jako drużyna zbliżamy się do optymalnej formy. Oby tylko było zdrowie, sportowe szczęście i motocykle nas nie zawodziły.

Vaculik i Zmarzlik pojechali z GKM tylko po cztery razy, a i tak wygraliśmy pewnie 51:39. Słowaka nie pokonał żaden z żużlowców gospodarzy, zgromadził 10+2 pkt.

- Mnie kamień z serca spadł już podczas domowego meczu z Toruniem, gdzie po raz pierwszy w tym sezonie czułem, że mam w swoim motocyklu prędkość i nawet po przegranym starcie mogę powalczyć z rywalami - dodał Vaculik. - Cieszę się, że wyjazd do Grudziądza tylko to potwierdził. Dopasowaliśmy się do panujących warunków praktycznie od pierwszego biegu i dzięki temu wygrywaliśmy starty, kluczowe w dzisiejszym żużlu. Ponownie zadziałała znakomita komunikacja w zespole. Słyszałem, że po meczu z GKM wszyscy o tym mówili, ale proszę uwierzyć, że to nie jest na pokaz. Te rozmowy po prostu bardzo nam pomagają. Cenne wskazówki dostaliśmy od Mateusza Bartkowiaka, który był w grudziądzkiej drużynie w 2021 roku na wypożyczeniu. Na próbie toru był też Bartek, czytający świetnie każdą nawierzchnię. Wykorzystaliśmy również swoje doświadczenia, choćby z poprzedniego sezonu, gdzie też już wygraliśmy w Grudziądzu i ten tor przestał być dla nas taki tajemniczy.

Tym razem 8+1 pkt to zdobycz Szymona Woźniaka.

- Mam świadomość, że popełniłem sporo błędów jeździeckich, nie byłem sobą - przyznał żużlowiec Stali. - Coś niedobrego zjadłem i przez ostatnie dni miałem duże problemy żołądkowe. Z tego powodu nie mogłem znaleźć tej właściwej dla mnie w tym sezonie energii. Cały czas nie miałem wątpliwości co do siły Gorzowa w tym sezonie i przegrany pierwszy mecz z Motorem nic nie zmienił. Jesteśmy taką drużyną, która lubi się rozpędzać i łapać wiatr w żagle. Mam nadzieję, że nadal będziemy mieli tendencję wznoszącą.

We wtorek, 3 maja Stal Gorzów U24 będzie walczyć w Lesznie z jedną z najsilniejszych ekip w U24 Ekstralidze. Tam do ścigania po kontuzji ma wrócić pozyskany zimą junior Oskar Hurysz. Sytuacja w naszej formacji młodzieżowej za miesiąc powinna być już całkiem komfortowa, bo 7 czerwca 16 lat skończy Oskar Paluch i będzie mógł być brany pod uwagę przy ustalaniu składu na rewanżowy mecz w Ostrowie Wlkp. (10 czerwca).

Wcześniej stalowcy skończą w PGE Ekstralidze rundę rewanżową. W niedzielę, 8 maja o godz. 16.30 jedziemy u siebie arcyciekawy pojedynek z Włókniarzem Częstochowa, 22 maja przetestujemy we Wrocławiu moc broniącej złota Sparty bez Artioma Łaguty (na razie trzy porażki w czterech spotkaniach), a 3 czerwca podejmiemy beniaminka z Ostrowa Wlkp. w domu.

RANKING STALOWCÓW PO 4. MECZU PGE EKSTRALIGI 2022 (według liczby zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2021: 2,649) – 19, 49 (2), 2,579, 11,75

2,579, 11,75 2. Szymon Woźniak (1,798) – 19, 41 (5), 2,158, 9,00

2,158, 9,00 3. Martin Vaculik (Słowacja, 2,209) - 19, 38 (2), 2,000, 9,00

2,000, 9,00 4. Anders Thomsen (Dania, 1,839) – 19, 33 (4), 1,737, 7,25

1,737, 7,25 5. Patrick Hansen (Dania, 2,058 - I liga) - 19, 31 (6), 1,632, 6,25

1,632, 6,25 6. Mateusz Bartkowiak (0,872) - 13, 14 (2), 1,077, 3,00

1,077, 3,00 7. Oliwier Ralcewicz (0,000) - 5, 1 (0), 0,200, 0,50

0,200, 0,50 8. Jakub Stojanowski (debiut) - 6, 1 (0), 0,167, 0,50

0,167, 0,50 9. Wiktor Jasiński (1,016) - 1, 0 (0), 0,000, 0,00

WYNIKI Z 4. KOLEJKI:

piątek, 29 kwietnia

Fogo Unia Leszno - Arged Malesa Ostrów Wlkp. 56:34

Zooleszcz GKM Grudziądz - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 39:51

niedziela, 1 maja

Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław 52:38

For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin 42:48

1. Motor Lublin 4 8 +36

2. Fogo Unia Leszno 4 7 +26

3. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 4 5 +14

4. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 4 4 +14

5. Zooleszcz GKM Grudziądz 4 4 -8

6. Betard Sparta Wrocław 4 2 +4

7. For Nature Solutions Apator Toruń 4 2 -18

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 4 0 -68

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 5. KOLEJKI:

piątek, 6 maja

godz. 18, Eleven Sports, Betard Sparta Wrocław - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Motor Lublin - Fogo Unia Leszno

niedziela, 8 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Zooleszcz GKM Grudziądz - For Nature Solutions Apator Toruń

PROGRAM 6. KOLEJKI:

piątek, 20 maja

godz. 18, Eleven Sports, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Motor Lublin

godz. 20.30, Eleven Sports, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Zooleszcz GKM Grudziądz

niedziela, 22 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Fogo Unia Leszno - For Nature Solutions Apator Toruń

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.