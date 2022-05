Start biegu w niedzielę, 15 maja, o godz. 10. W tym roku do pokonania będą dwie trasy do wyboru. Pierwsza, 8-kilometrowa, znana zawodnikom wcześniejszych edycji, jest wyznaczona na ul. Słowiańskiej w Gorzowie. Druga, o połowę krótsza, to odpowiedź organizatorów na prośby, by dać szansę również tym mniej zaawansowanym zawodnikom.

Głównym biegom będą towarzyszyć biegi dziecięce w różnych kategoriach wiekowych na dystansach: 60, 200, 400 i 800 metrów, a także dla młodzieży (K16 i K18).