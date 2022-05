Tak naprawdę już od dawna jest to tylko formalność, bo o awans w tych rozgrywkach nikt na poważnie ze stilonowcami się nie ściga.

- Każdy stara się za to powalczyć z liderem na boisku, a są w tej lidze tak dobre zespoły jak Spójnia, która na porządnej murawie jest w stanie współtworzyć fajne piłkarskie widowisko - docenił ostatniego przeciwnika Karol Gliwiński, szkoleniowiec gorzowskiego lidera. - Najpierw graliśmy koncert, ale potem mieliśmy fragment, gdzie wszystko mogło nam się wymknąć z rąk. Ostatecznie zwyciężyliśmy dość spokojnie.

Nie przestaje zdobywać bramek kapitan Łukasz Maliszewski, który kilka dni temu skończył 37 lat. Rywale zdołali jednak wyrównać tuż przed przerwą i mieli swoją znakomitą sytuację na początku drugiej części spotkania. Spójnia mogła objąć prowadzenie, ale jeden ze strzałów na bramkę Gorzowa wylądował na słupku. Dalej dwa gole dla gości dołożyli Mateusz Kaczor oraz Japończyk Takato Sakai.

Prawie wszystkie zespoły lubuskiej czwartej ligi mecze 27. kolejki rozegrają we wtorek, 3 maja. Tylko stilonowcy w Słubicach wystąpią w środę, 4 maja. W pierwszej rundzie pokonaliśmy Polonię 3:0.

SPÓJNIA OŚNO LUBUSKIE - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 1:3 (1:1)

BRAMKI: Paradowski (45.) - Maliszewski (31.), Kaczor (65.), Sakai (90.)

STILON: Łodej - Kaniewski (88. min Przybylski), Sadowski, Wenerski, Łaźniowski (89. min Nidecki) - Kalinowski, F. Wiśniewski, Maliszewski (88. min Gorgiel) - Kopeć (80. min Grzybowski), Sakai, Kaczor (77. min Fernezy).

WYNIKI Z 26. KOLEJKI:

Spójnia Ośno Lubuskie - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 1:3, Polonia Słubice - Czarni Browar Witnica 6:0, Celuloza Kostrzyn - Ilanka Rzepin 0:1, Dąb Sława Przybyszów - Korona Kożuchów 2:4, ZAP Syrena Zbąszynek - Czarni Żagań 2:1, Promień Żary - Odra Nietków 1:2, Meprozet Stare Kurowo - Piast Iłowa 1:2, Budowlani Murzynowo - Pogoń Świebodzin 1:6, Piast Czerwieńsk - Lechia II Zielona Góra 1:0.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 26 66 75:18

2. Odra Nietków 26 48 54:37

3. Spójnia Ośno Lubuskie 26 48 48:38

4. Dąb Sława Przybyszów 26 44 64:52

5. Pogoń Świebodzin 26 42 51:31

6. Polonia Słubice 26 42 52:29

7. Promień Żary 26 41 49:38

8. Meprozet Stare Kurowo 26 37 43:43

9. Ilanka Rzepin 26 34 46:51

10. Lechia II Zielona Góra 26 32 43:40

11. Budowlani Murzynowo 26 31 35:62

12. ZAP Syrena Zbąszynek 26 31 49:51

13. Piast Iłowa 26 31 30:40

14. Czarni Żagań 26 29 39:44

15. Korona Kożuchów 26 29 38:57

16. Celuloza Kostrzyn 26 29 29:51

17. Piast Czerwieńsk 26 20 21:50

18. Czarni Browar Witnica 26 15 24:58

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.