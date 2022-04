Na pierwszy turniej rywalizacji o mistrza świata w 2022 r. żużlowcy pojechali do Chorwacji.

- W Gorican jeździłem tylko na treningach i to bardzo dawno - mówił Bartosz Zmarzlik. Kapitan Stali Gorzów ma już na koncie dwa złote medale, w poprzednim sezonie był drugi. - Respekt do każdego, z którym spotykam się na torze i skupienie na każdych kolejnych wyścigach, zawodach. To jest mój sposób na rywalizację w tak mocnej stawce. A jeśli będzie radość w październiku, to znaczy, że ponownie zapracowaliśmy z moim teamem na coś fajnego i ważnego.