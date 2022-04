Niepokonani we wszystkich dziewięciu pojedynkach rundy wiosennej piłkarze Warty Gorzów, po ostrej strzelaninie z Karkonoszami Jelenia Góra w środku tygodnia (5:3), tym razem pojechali do Stali Brzeg. Rywale też mają udaną wiosnę, w dziewięciu meczach zgromadzili 15 pkt (my - 21 pkt).

- Dobre decyzje, konsekwencja. To były nasze bardzo ważne atuty w dotychczasowych, tak udanych, występach na wiosnę. Nieoczekiwanie tego zabrakło w spotkaniu z Karkonoszami. Mam nadzieję, że do naszego stylu na zdobywanie punktów i wygrywanie ponownie wrócimy w Brzegu - mówił Mateusz Konefał, trener warciarzy.