Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą czynne w poniedziałek 2 maja w godz. 8-15.

- Do godz. 15 do dyspozycji będzie także Centrum Obsługi Telefonicznej. Zachęcamy jednak, aby w miarę możliwości załatwiać swoje sprawy elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Można to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub e-wizyty - informuje Agata Muchowska, rzeczniczka lubuskiego ZUS-u.

Do skorzystania z elektronicznej wizyty w ZUS-ie potrzebujemy sprzętu elektronicznego (np. smartfona czy laptopa) z dostępem do kamery, głośnika i internetu. Wystarczy, że wejdziemy na stronę Zakładu, a konkretnie w zakładkę e-wizyta.