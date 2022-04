- Grudziądz od początku rozgrywek zaprzecza papierowym przewidywaniom. Jest znacznie mocniejszy. Zakładam, że piątkowy mecz będzie jednym z najtrudniejszych w tym roku - zapowiadał trener Stali Stanisław Chomski. - Z drugiej strony, z tymi ostatecznymi ocenami siły jeszcze chwilę się wstrzymajmy, bo to jednak cały czas jest dopiero początek sezonu. Pamiętamy wynik sprzed roku, gdzie po latach wreszcie zwyciężyliśmy 52:38, ale to już jest historia. Dzisiaj na groźnych gospodarzy potrzebujemy punktów i szybkości od większości naszych zawodników. Wsparcia dla liderów od formacji U24 oraz juniorów.

Po ostatnim, zażartym meczu z Toruniem, który wygraliśmy dopiero w 15. wyścigu 47:43, Martin Vaculik przyznał, że w końcu kamień spadł mu z serca, bo doszedł do ładu ze sprzętem. Przynajmniej tak mu się wydawało. Trzeba to jeszcze potwierdzić w meczu wyjazdowym. W Grudziądzu Słowak zaczął od trójki! W 1. biegu aż do ostatniej prostej jechał za nim Szymon Woźniak, ale ostatecznie stalowcy otworzyli piątkowe, wieczorne starcie od wygranej 4:2, bo tuż przed metą na drugie miejsce przedarł się Duńczyk Frederik Jakobsen.

Mateusz Bartkowiak poprzedni rok był na wypożyczeniu w GKM, ale dzisiaj w wyścigu młodzieżowym przekonał się, że tam, gdzie zaczyna się żużel, kończy się logika. 19-latek z Gorzowa wygrał start. Na kolejnych okrążeniach, po szerokiej objechali go obaj grudziądzcy juniorzy. Nieważna jest znajomość toru sprzed roku. We współczesnym żużlu decydują niuanse i to, co dzieje się tu i teraz.

Kolejne dwa biegi wygrali indywidualnie gospodarze - Nicki Pedersen oraz Krzysztof Kasprzak. Za nimi byli jednak żółto-niebiescy, a więc drużynowo na remis. Bartosz Zmarzlik na początek tylko trzeci, gdzie przebił się z czwartej pozycji. Bartkowiak w drugiej próbie pokonał Kacpra Łobodzińskiego. Umiarkowany optymizm dawały dobre występy i niezła prędkość Duńczyków ze Stali - Andersa Thomsena i Patricka Hansena.

W meczach ligowych zawsze dużo wyjaśniają starty poszczególnych zawodników po pierwszym równaniu nawierzchni. Czy w dobrą stronę poszli z korektami w motocyklach stalowcy?

W rewelacyjną! Uderzamy dwoma podwójnymi zwycięstwami, nie dając właściwie żadnych szans rywalom. Hansen z Vaculikiem uciekli od startu. Za chwilę od razu odjechał Woźniak, a Thomsen chwilę poprzepychał się z liderem GKM Pedersenem, ale też wyszedł z tej walki zwycięsko. Po 6. wyścigach wychodzimy na prowadzenie 21:15 i już nie oddajemy go do końca.

- Nie chcę jeździć za często z tyłu, bo jedzenie piasku nie jest zdrowe - śmiał się po poprzednim meczu Zmarzlik. Uzbierał z Apatorem pięć trójek i tryskał humorem. Dzisiaj w Grudziądzu nie szło mu tak gładko, ale najważniejsze, że wygrał już w drugim swoim starcie, po bardzo fajnej walce na dystansie dwóch okrążeń z Krzysztofem Kasprzakiem, który jeździł w Stali w latach 2012-2020, zdobył dwa ligowe złota w 2014 i 2016 r.

O godz. 21.35, piątkowy czas prawie zrównał się z wynikiem, bo mieliśmy w pojedynku GKM - Stal 21:33. Doskonale spasowani gorzowianie cieszyli się jazdą, nie zwalniali tempa. Po następnej wygranej z Woźniakiem 5:1, Thomsen wręcz tańczył na motocyklu, przejeżdżając przed kibicami gości, którzy wybrali się do Grudziądza. Duńczyk miał się z czego cieszyć, bo przecież sezon 2022 zaczął nieszczególnie.

- Wyciągnąłem silnik, który tu dobrze się spisywał i znów mnie nie zawiódł. W całej ekipie jest świetna komunikacja, która ma wielkie znaczenie jeśli chodzi o szybkie dopasowanie motocykli. Doskonale współpracuje mi się z Szymonem, to już nasz czwarty wspólny sezon w Gorzowie i na torze właściwie jesteśmy już jak bracia - opowiadał Thomsen.

W 13. wyścigu Zmarzlik z Vaculikiem rozbili w pył najlepszy duet gospodarzy, czyli Pedersena i Kasprzaka, pieczętując zwycięstwo Stali w meczu (47:31 dla Gorzowa). Nasi liderzy podjęli też decyzję, że biegi nominowane zobaczą z parkingu. Zaczęli też szybko się pakować, aby ruszyć w daleką podróż do Chorwacji na pierwsze zawody o mistrza świata.

Za Zmarzlika jedyną szansę w meczu dostał Wiktor Jasiński, który po zakończeniu wieku juniora został w Gorzowie i na razie ściga się tylko w U24 Ekstralidze, a w elicie czeka na jakieś ewentualne występy. Niestety w 15. biegu źle wjechał w drugi wiraż, popełnił błąd i dość groźnie upadł. Na szczęście nic mu się nie stało. W parkingu był pocieszany właściwie przez wszystkich naszych żużlowców. Jest kolejna wygrana, tym razem bardzo pewna i atmosfera od razu wystrzeliła w górę. Do następnego meczu można przygotowywać się z większym spokojem i przekonaniem, że ten sezon może pójść Stali w bardzo dobrą stronę.

W sobotę, 30 kwietnia będziemy się pasjonować otwarciem cyklu Grand Prix 2022. Pierwszy turniej w Gorican w Chorwacji. Pozostałe dwa mecze 4. kolejki PGE Ekstraligi odbędą się w niedzielę, 1 maja w Częstochowie i Toruniu.

W poniedziałek, 2 maja o godz. 18 w Bydgoszczy (transmisja w TVP Sport) rozpocznie się pojedynek żużlowej reprezentacji Polski z Resztą Świata. Skład biało-czerwonych otwiera Bartosz Zmarzlik.

Następne spotkanie ligowe stalowcy jadą w niedzielę, 8 maja, o godz. 16.30 na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. To będzie bardzo atrakcyjnie zapowiadające się starcie z Włókniarzem Częstochowa.

GRUDZIĄDZ - GORZÓW:

1. wyścig - 2:4 - (czas 66,998 s) Vaculik, Jakobsen, Woźniak, Prz. Pawlicki

Jakobsen, Prz. Pawlicki 2. wyścig - 5:1 (7:5) - (67,677) Łobodziński, Pludra, Bartkowiak, Stojanowski

3. wyścig - 3:3 (10:8) - (NCD 66,200) Pedersen, Thomsen, Zmarzlik, Krakowiak

Krakowiak 4. wyścig - 3:3 (13:11) - (66,443) Kasprzak, Hansen, Bartkowiak, Łobodziński

Łobodziński 5. wyścig - 1:5 (14:16) - (66,962) Hansen, Vaculik, Jakobsen, Krakowiak

Jakobsen, Krakowiak 6. wyścig - 1:5 (15:21) - (67,380) Woźniak, Thomsen, Pedersen, Pludra (u)

Pedersen, Pludra (u) 7. wyścig - 3:3 (18:24) - (66,857) Zmarzlik, Kasprzak, Prz. Pawlicki, Stojanowski

Kasprzak, Prz. Pawlicki, 8. wyścig - 2:4 (20:28) - (66,627) Vaculik, Pedersen, Hansen, Pludra

Pedersen, Pludra 9. wyścig - 1:5 (21:33) - (67,014) Thomsen, Woźniak, Kasprzak, Prz. Pawlicki

Kasprzak, Prz. Pawlicki 10. wyścig - 3:3 (24:36) - (66,492) Zmarzlik, Kasprzak, Jakobsen, Bartkowiak

Kasprzak, Jakobsen, 11. wyścig - 4:2 (28:38) - (67,311) Pedersen, Hansen, Kasprzak, Woźniak

12. wyścig - 2:4 (30:42) - (67,565) Thomsen, Pludra, Stojanowski, Jakobsen (u/w)

Pludra, Jakobsen (u/w) 13. wyścig - 1:5 (31:47) - (66,522) Zmarzlik, Vaculik, Pedersen, Kasprzak (d)

Pedersen, Kasprzak (d) 14. wyścig - 3:3 (34:50) - (66,945) Jakobsen, Woźniak, Hansen, Prz. Pawlicki

Prz. Pawlicki 15. wyścig - 5:1 (39:51) - (67,081) Pedersen, Kasprzak, Thomsen, Jasiński (u/w)

ZOOLESZCZ GKM GRUDZIĄDZ - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 39:51

GKM: Przemysław Pawlicki 1+1 bonus (0,1,0,-,0), Krzysztof Kasprzak 11+1 (3,2,1,2,1,d,2), Frederik Jakobsen 7+1 (2,1,1,w,3), zastępstwo zawodnika - ZZ, Nicki Pedersen 13 (3,1,2,3,1,3), Kacper Łobodziński 3 (3,0,-), Kacper Pludra 4+1 (2,u,0,2), Norbert Krakowiak 0 (0,0).

STAL: Szymon Woźniak 8+1 bonus (1,3,2,0,2), Anders Thomsen 11+1 (2,2,3,3,1), Martin Vaculik 10+2 (3,2,3,2), Patrick Hansen 9+1 (2,3,1,2,1), Bartosz Zmarzlik 10+1 (1,3,3,3,-), Mateusz Bartkowiak 2+1 (1,1,0), Jakub Stojanowski 1 (0,0,1), Wiktor Jasiński 0 (w).

WYNIKI I PROGRAM 4. KOLEJKI:

piątek, 29 kwietnia

Fogo Unia Leszno - Arged Malesa Ostrów Wlkp. 56:34

Zooleszcz GKM Grudziądz - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 39:51

niedziela, 1 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin

1. Fogo Unia Leszno 4 7 +26

2. Motor Lublin 3 6 +30

3. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 4 5 +14

4. Zooleszcz GKM Grudziądz 4 4 -8

5. Betard Sparta Wrocław 3 2 +18

6. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 3 2 0

7. For Nature Solutions Apator Toruń 3 2 -12

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 4 0 -68

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 5. KOLEJKI:

piątek, 6 maja

godz. 18, Eleven Sports, Betard Sparta Wrocław - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Motor Lublin - Fogo Unia Leszno

niedziela, 8 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Zooleszcz GKM Grudziądz - For Nature Solutions Apator Toruń

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.