W światowym żużlu w 2021 r. zakończyła się era pod rządami firmy BSI. Od teraz, przez najbliższe 10 lat, tę dyscyplinę ma rozwijać firma Discovery Sports Events. Czy dzięki temu żużel stanie się bardziej popularny?

Od 2022 r. sezon Grand Prix miał być dłuższy, ale prawdopodobnie na razie zostaniemy przy 10 rundach na jednym kontynencie, bo słychać, że zaplanowany na listopad turniej w Australii stoi pod dużym znakiem zapytania. Nie ma też nowych, ciekawych lokalizacji.

Format głównego turnieju został po staremu. 20 wyścigów eliminacyjnych, półfinały i finał rozgrywane będą w sobotnie wieczory, a tego samego dnia po południu odbywać się będą treningi i kwalifikacje. Wraca pierwszeństwo wyborów numerów startowych dla tych, którzy najszybciej pojadą kwalifikacyjne okrążenia.

Szkoda, że dalej zostają punkty za poszczególne miejsca w końcowej klasyfikacji, a żużlowcy nie zbierają swoich zdobyczy z toru, co było bardziej sprawiedliwe.

Discovery Sports Events skupił wszystkie międzynarodowe rozgrywki pod jednym parasolem. Od 2022 r. wszystkie poziomy rywalizacji będą ujednolicone pod wspólną marki. Obejmie ona SGP (FIM Speedway Grand Prix), SGP2 (FIM Speedway U21 World Championship), SGP3 (FIM Speedway U16 World Championship) oraz nowy międzynarodowy poziom SGP4.

Kalendarz uzupełnią coroczne wydarzenia - SON (FIM Speedway of Nations) i SWC (FIM Speedway World Cup) powracające po raz pierwszy od 2017 r. Drużynowy Puchar Świata powróci w 2023 r. i zostanie rozegrany w Toruniu.

Gdzie oglądać cykl Grand Prix? Polscy kibice rundy w Warszawie, Gorzowie, Wrocławiu i Toruniu znajdą w telewizji TTV. Za pozostałe turnieje trzeba zapłacić w internecie, wybierając pakiet Eurosport Extra w serwisie player.pl.

Bukmacherzy już wiedzą: pod nieobecność Rosjan, głównym faworytem do złota jest Bartosz Zmarzlik, a najmocniej będą go naciskać Maciej Janowski, Duńczyk Leon Madsen, Brytyjczyk Tai Woffinden czy Szwed Fredrik Lindgren.

Zaczynamy w Gorican w Chorwacji (trening o godz. 13, zawody o godz. 19), gdzie wyścigi o żużlowego mistrza świata wracają pierwszy raz od 2012 r. Wtedy na podium stali Duńczyk Nicki Pedersen, Szwed Andreas Jonsson i Tomasz Gollob.

Kto zgarnie 16,5 tys. euro, czyli pierwszą premię w 2022 r. za zwycięstwo? Pod nowymi rządami żużlowcy zarobią sporo więcej.

Zmarzlika czeka wyścig z czasem, bo ruszy do Chorwacji zaraz po piątkowym meczu ligowym w Grudziądzu. Musi zdążyć, bo... - Do tej pory, parę lat temu na torze w Gorican miałem okazję tylko potrenować, nie brałem jeszcze tam udziału w żadnych zawodach. Takie nowe wyzwania jeszcze bardziej mnie nakręcają - mówił kapitan Stali Gorzów.

Co ciekawe, nasz żużlowiec jeszcze nigdy w zawodach otwierających zmagania w GP nie wjechał do wielkiego finału. - Spróbujemy to zmienić, ale coś w tym jest, że na starcie sezonu jakoś wolniej się rozkręcam. Najważniejsze, aby w październiku były wygrane kluczowe wyścigi i wielka radość. Przed nami długa i ekscytująca rywalizacja - dodał Zmarzlik.

Oprócz Zmarzlika i Janowskiego, z Polaków w cyklu zobaczymy jeszcze Patryka Dudka i Pawła Przedpełskiego. Z żużlowców Stali Gorzów - Słowaka Martina Vaculika oraz Duńczyka Andersa Thomsena. „Dziką kartę" na turniej w Gorican otrzymał Słoweniec Matej Zagar.

AKTUALNE TERMINY CYKLU GRAND PRIX 2022:

30 kwietnia - GP Chorwacji, Gorican,

14 maja - GP Polski, Warszawa,

28 maja - GP Czech, Praga,

4 czerwca - GP Niemiec, Teterow,

25 czerwca - GP Polski, Gorzów,

13 sierpnia - GP Wielkiej Brytanii, Cardiff,

27 sierpnia - GP Polski, Wrocław,

10 września - GP Danii, Vojens,

17 września – GP Szwecji, Malilla,

1 października - GP Polski, Toruń,

5 listopada - GP Australii, niepotwierdzone, miejsce do ustalenia.

STALI UCZESTNICY CYKLU GRAND PRIX W 2022 ROKU:

Bartosz Zmarzlik (Polska), Maciej Janowski (Polska), Fredrik Lindgren (Szwecja), Tai Woffinden (Wielka Brytania), Leon Madsen (Dania), Max Fricke (Australia), Jason Doyle (Australia), Robert Lambert (Wielka Brytania), Anders Thomsen (Dania), Martin Vaculik (Słowacja), Paweł Przedpełski (Polska), Mikkel Michelsen (Dania), Patryk Dudek (Polska), Jack Holder (Australia), Daniel Bewley (Wielka Brytania).

KLASYFIKACJA KOŃCOWA GP 2021:

1. A. Łaguta - 192 pkt,

2. Zmarzlik – 189 pkt,

3. Sajfutdinow – 149 pkt,

4. Lindgren – 129 pkt,

5. Janowski – 129 pkt,

6. Woffinden – 122 pkt,

7. Madsen – 108 pkt, 8. Fricke – 94 pkt, 9. Doyle – 87 pkt, 10. Lambert – 82 pkt, 11. Thomsen – 73 pkt, 12. Vaculik – 54 pkt, 13. Zagar – 45 pkt, 14. Kubera – 44 pkt, 15. Berntzon – 32 pkt, 16. Kasprzak – 28 pkt.

OSIĄGNIĘCIA BARTOSZA ZMARZLIKA W CYKLU GRAND PRIX: