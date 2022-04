2021 r. Zielona Góra, Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

Przed wiekami leżakowały w nich beczki z winem, dziś znów zagoszczą tam winiarze. Piwnice winiarskie Zielonej Góry, w ostatnich latach odkrywane na nowo, w weekend majowy przyciągną mieszkańców i turystów.

Wydarzeniami towarzyszącymi imprezy będą koncerty, degustacje komentowane, spacery winiarskie.

W sobotę (30 kwietnia) w Lubuskim Centrum Winiarstwa w podzielonogórskim Zaborze wystąpią Krzysztof Zalewski, Smolik i Kev Fox, a w niedzielę (1 maja) Łukasz Łyczkowski & 5 RANO i Kaśka Sochacka. We wtorek (3 maja), na zakończenie festiwalu, na dziedzińcu dawnej wytwórni koniaków Raetscha przy ul. Chrobrego 5 w Zielonej Górze odbędzie się koncert Siesta & Wino. Wystąpią Joao de Sousa i Ola Jas, a koncert poprowadzi Marcin Kydryński. Koncerty są bezpłatne.

CZYTAJ WIĘCEJ: Festiwal z piwnicami winiarskimi i koncertami gwiazd. Poznajcie podziemny świat pełen tajemnic i zapachu wina

REKLAMA

Majówka 2022. Dzień świra

Dzień Świra. Marek Kondrat jako Adaś Miauczyński Screen z filmu 'Dzień świra' Marka Koterskiego

Pamiętacie historię Adasia Miauczyńskiego? „Dzień świra" (2002) z Markiem Kondratem w roli głównej śmiało można nazwać kultowym filmem. W Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie zobaczymy teatralną wersję, wyreżyserowaną przez Pawła Szkotaka.

„Dzień świra jest gorzką komedią o absurdach życia polskiego inteligenta, ekscentryka i oryginała, uwikłanego w natręctwa życia codziennego, dla którego każdy dzień (tytułowy „dzień świra") i każdy kontakt z drugim człowiekiem jest piekłem i ogromnym wyzwaniem. Codziennie rano szuka pomysłu na nadchodzący dzień: higiena, jedzenie, praca, dzieci, jedzenie, drzemka, praca, jedzenie, praca, palenie, proszki, sen... Czy dlatego jest świrem...? Inteligentny człowiek, wykształcony polonista żyjący we współczesnym świecie, który go przerasta - czytamy w zapowiedzi.

REKLAMA

„Uwaga! W spektaklu padają niecenzuralne słowa" - zaznacza teatr.

Występują: Michał Anioł, Bartosz Bandura, Beata Chorążykiewicz, Joanna Ginda-Lenart, Bogumiła Jędrzejczyk, Marta Karmowska, Magdalena Kasperowicz, Przemysław Kapsa, Mikołaj Kwiatkowski, Jan Mierzyński, Edyta Milczarek, Karolina Miłkowska-Prorok, Artur Nełkowski, Bożena Pomykała-Kukorowska, Joanna Rossa, Marzena Wieczorek, Darian Wiesner, Cezary Żołyński.

„Dzień świra" obejrzymy w piątek i sobotę o godz. 19. Bilety do kupienia w kasie i na stronie teatru. Koszt: 40 zł normalny, 35 zł ulgowy.

- Miasto we współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy zaprasza na cykl spektakli w ramach akcji „Miasto Mieszkańcom". "Trzy razy Piaf", "Wierszyki - Wybryki", "1980-Ty", "Tygrys tańczy dla Szu-Hin" - to tytuły majowych przedstawień, na które można otrzymać darmowe wejściówki. Spektakle sfinansowane zostały z budżetu miasta Gorzowa - przekazuje Marta Liberkowska, dyrektorka miejskiego wydziału promocji i informacji. Szczegóły tutaj.

Sztuka na majówkę

Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl

„Sztuka" francuskiej pisarki Yasminy Rezy opowiada o trzech zamożnych przyjaciołach, z których jeden chce zostać koneserem sztuki nowoczesnej i kupuje za 200 tys. euro dziwny obraz. To po prostu białe płótno. Przyjaciel twierdzi, że Serge zwariował. – Tyle pieniędzy za takie „gówno" – drwi. Drugi z przyjaciół go broni. – Skoro mu się obraz podoba, czemu nie – kwituje.

Ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę ogniową. Konflikt eskaluje, choć nie brakuje zabawnych sytuacji i komediowych zwrotów.

– Bo to w końcu jest komedia, w której chodzi o coś więcej, o przyjaźń, jej przetrwanie i zrozumienie. Także rozmowa o sztuce nowoczesnej i po co ona komu – mówi Robert Czechowski, reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Lubuskiego.

W „Sztuce" Rezy grają Robert Kuraś (Marc), James Malcolm (Ywan) i Wojciech Romańczyk (Serge). Scenografię opracował Adam Łucki, ruch sceniczny – Paweł Matyasik

Spektakl do obejrzenia w piątek i sobotę o godz. 19. Bilety do kupienia w kasie teatru. Koszt to 35 zł.

Majówka 2022. Recital Mickiewiczowski

Karolina Borowczyk (mezzosopran) Fot. Michał Pachnia / Facebook Karoliny Borowczyk

W święto Konstytucji 3 maja koncert, podczas którego posłuchamy mniej i bardziej znanych pieśni do tekstów Adama Mickiewicza. W Filharmonii Zielonogórskiej wystąpią Karolina Borowczyk (mezzosopran) i Witosława Frankowska (fortepian).

- Z panią Witosławą Frankowską nie tylko na nowo odkryłyśmy zapomnianych niekiedy kompozytorów takich jak Witold Friemann, Henryk Cylkow czy Carl Gottlieb Reissiger. Udało nam się namówić do współpracy innych wspaniałych polskich kompozytorów: Annę Rocławską-Musiałczyk, Izabelę Kałduńską, Jacka Urbaniaka. Mam nadzieję, że podróż przez nieznane ścieżki muzyczne i poetyckie wieszcza Adama Mickiewicza zachęci słuchaczy do dalszych poszukiwań - mówi Karolina Borowczyk.

W programie m.in. „Polały się łzy me czyste" Stanisława Niewiadomskiego, „Pieszczotka" Stanisława Moniuszki, „Precz z moich oczu" Fryderyka Chopina, „Nad wodą wielką i czystą" Ignacego Jana Paderewskiego oraz „Znasz-li ten kraj" autorstwa dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej Rafała Kłoczko.

Koncert odbędzie się w sali kameralnej filharmonii. Początek o godz. 19. Bilety do kupienia w kasie na stronie FZ. Koszt to 20/25 zł.

CZYTAJ TEŻ: Majówka. Gorzów. Bieg i piknik z okazji 231. rocznicy Konstytucji 3 maja