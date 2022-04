Dopiero w trzeciej kolejce grudziądzanie dość wyraźnie ulegli Motorowi w Lublinie 33:57, ale na swoim specyficznym torze z pewnością dalej będą groźni dla wszystkich.

To też była końcówka kwietnia, 12 miesięcy temu. Żółto-niebiescy po 15 latach odczarowali tor w Grudziądzu, wygrali 52:38. Indywidualnie zapisali na swoim koncie aż 10 trójek.

- Syn Antek patrzy, już niedługo będzie miał dwa miesiące, nie może być więc siary - śmiał się wtedy Bartosz Zmarzlik. - Wygrywamy z GKM na jego torze, koniec z męczarniami w Grudziądzu, choć tylko z fotela przed telewizorem widzicie, że było łatwo. Wcale nie. To specyficzny tor do jazdy, do ustawień motocykla.

Aktualnie Antek jest już na tyle duży, że tata Bartosz zabiera go na pierwsze zawody. Sam też błyszczy formą, ale jego Stali brakuje jeszcze stabilizacji. Stąd do tej pory na koncie tylko jedno nieznaczne zwycięstwo, po zażartym boju z Apatorem Toruń.

- Fajnie jest powspominać te dobre momenty sprzed roku, ale to już jest historia - mówił Stanisław Chomski, trener Stali Gorzów. - Mamy nowy sezon, nowe wyzwania, a Grudziądz od początku rozgrywek zaprzecza papierowym przewidywaniom. Jest znacznie mocniejszy. Zakładam, że piątkowy mecz będzie jednym z najtrudniejszych w tym roku. Nie tylko dla mojej drużyny na tym terenie, ale dla wszystkich, którzy tam przyjadą. Pierwszy przegrał tam mistrz Polski.

Nasz szkoleniowiec wskazuje klucze do tego, abyśmy ponownie mocno powalczyli na grudziądzkim torze: - Liczę, że Mateusz Bartkowiak skorzysta z doświadczeń, które zebrał, będąc w poprzednim sezonie wypożyczonym do Grudziądza. Mecz wygląda dla nas znacznie korzystniej, jeśli mniej więcej na równi punktują juniorzy, coś dorzuci zawodnik z formacji U24. Oczywiście najwięcej na swoje barki biorą liderzy. Słowak Martin Vaculik znalazł szybkość w pojedynku z Toruniem, ale niech to też potwierdzi w spotkaniu wyjazdowym. No i Anders Thomsen. Na niego najbardziej czekamy, na jego przełamanie na torze. Nawierzchnia nie powinna nas zaskoczyć, bo dzisiaj gospodarz nie ma już atutu własnego toru. Te są przygotowywane pod dyktando ligi. Teraz najważniejsze, aby nawierzchnia była dla zawodników powtarzalna z tym, co mają na treningach.

Z powodu wykluczenia żużlowców z Rosji, w związku z agresją tego kraju na Ukrainę, w GKM nie startuje sprowadzony zimą Wadim Tarasienko, a nasz najbliższy rywal stosuje zastępstwo zawodnika. Od razu na wysoki poziom wskoczył Duńczyk Nicki Pedersen, ale zespół ciągną też Polacy - Krzysztof Kasprzak, Przemysław Pawlicki i Norbert Krakowiak. Jeśli znów pojadą szybko i z zębem, na pewno Stali wysoko zawieszą poprzeczkę z wymaganiami. Co istotne, GKM może tym razem liczyć na swoich młodzieżowców.

GKM nie stosuje tego samego schematu jeśli chodzi o zastępstwo zawodnika. Najpierw szansę dostaje, startujący z rezerwy Krakowiak. - Szansę trzeba dać każdemu zawodnikowi - powiedział Janusz Śląska, trener grudziądzan. - Zależy tylko jak on będzie punktował, bo dalej liczba jego startów zależy od liczby na bieżąco zdobywanych punktów. Nie mogę czekać i nie robić zmian, bo my chcemy wygrywać. Jeśli kilku zawodników jedzie dobrze, daje to sporo możliwości taktycznych.

ZOOLESZCZ GKM GRUDZIĄDZ - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Piątek, 29 kwietnia, godz. 20.30. Stadion GKM przy ul. Hallera w Grudziądzu. Transmisja w Eleven Sports 1.

STAL: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Patrick Hansen, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Mateusz Bartkowiak, 7. Jakub Stojanowski, 8. Wiktor Jasiński.

GKM: 9. Przemysław Pawlicki, 10. Krzysztof Kasprzak, 11. Frederik Jakobsen, 12. zastępstwo zawodnika - ZZ, 13. Nicki Pedersen, 14. Kacper Łobodziński, 15. Kacper Pludra, 16. Norbert Krakowiak.

PROGRAM 4. KOLEJKI:

piątek, 29 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Fogo Unia Leszno - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 1 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin

1. Motor Lublin 3 6 +30

2. Fogo Unia Leszno 3 5 +4

3. Zooleszcz GKM Grudziądz 3 4 +4

4. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 3 3 +2

5. Betard Sparta Wrocław 3 2 +18

6. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 3 2 0

7. For Nature Solutions Apator Toruń 3 2 -12

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 3 0 -46

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 5. KOLEJKI:

piątek, 6 maja

godz. 18, Eleven Sports, Betard Sparta Wrocław - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Motor Lublin - Fogo Unia Leszno

niedziela, 8 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Zooleszcz GKM Grudziądz - For Nature Solutions Apator Toruń

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.