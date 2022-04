Tradycyjnie już stilonowcy mieli dzisiaj bardzo dużą przewagę i całą masę dogodnych okazji do strzelenia gola, ale ostatecznie tylko jedną wykorzystał solenizant Łukasz Maliszewski, który w 78. minucie zamienił jedenastkę na zwycięstwo dla Stilonu.

Wcześniej na miano bohaterów broniących się przed spadkiem Czarnych Browar Witnica próbowali zapracować Adrian Gołdyn oraz przede wszystkim bramkarz Daniel Latek. Pierwszy z nich grał w przeszłości w Warcie Gorzów, a drugi jest z niej wypożyczony do czwartoligowca. Gołdyn zmarnował rzut karny, a Latek dopiero po strzale z 11 metrów skapitulował.

- Faktycznie Daniel miał dzisiaj "dzień konia" - przyznał Karol Gliwiński, trener stilonowców. - Ustawiał się dokładnie tam, gdzie moi zawodnicy akurat mieli zamiar strzelać. Ważne, że jeden gol wpadł i jest następne zwycięstwo, a o nie na wyjazdach zawsze trudniej.

W najbliższy weekend w lubuskich rozgrywkach będziemy mieli mecz "na szczycie". Druga w tabeli Spójnia Ośno Lubuskie podejmie Stilon. W pierwszej rundzie u siebie gorzowianie wygrali 2:1.

CZARNI BROWAR WITNICA - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 0:1 (0:0)

BRAMKA: Maliszewski (78. z karnego)

STILON: Wojdyło - Dziduch, Sadowski, Wenerski, Kalinowski - F. Wiśniewski, Sakai, Maliszewski - Kopeć, Fernezy, Kaczor. Rezerwowi: Łodej (bramkarz), Nidecki, Przybylski, Skiba, Grzybowski, Milewski, Gorgiel.

WYNIKI Z 25. KOLEJKI:

Czarni Browar Witnica - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 0:1, Czarni Żagań - Polonia Słubice 0:1, Korona Kożuchów - Meprozet Stare Kurowo 2:1, Ilanka Rzepin - Piast Czerwieńsk 0:3, Lechia II Zielona Góra - Promień Żary 2:0, Piast Iłowa - ZAP Syrena Zbąszynek 1:3, Pogoń Świebodzin - Dąb Sława Przybyszów 1:2, Odra Nietków - Budowlani Murzynowo 3:0, Spójnia Ośno Lubuskie - Celuloza Kostrzyn 2:1.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 25 63 72:17

2. Spójnia Ośno Lubuskie 25 48 47:35

3. Odra Nietków 25 45 52:36

4. Dąb Sława Przybyszów 25 44 62:48

5. Promień Żary 25 41 48:36

6. Pogoń Świebodzin 25 39 45:30

7. Polonia Słubice 25 39 46:29

8. Meprozet Stare Kurowo 25 37 42:41

9. Lechia II Zielona Góra 25 32 43:39

10. Ilanka Rzepin 25 31 45:51

11. Budowlani Murzynowo 25 31 34:56

12. Celuloza Kostrzyn 25 29 29:50

13. Czarni Żagań 25 29 38:42

14. ZAP Syrena Zbąszynek 25 28 47:50

15. Piast Iłowa 25 28 28:39

16. Korona Kożuchów 25 26 34:55

17. Piast Czerwieńsk 25 17 20:50

18. Czarni Browar Witnica 25 15 24:52

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.