Po cennej wygranej na wyjeździe z Górnikiem II Zabrze 1:0, gdzie trener warciarzy Mateusz Konefał przegrał zakład i na środowy mecz domowy z przyjemnością założył obiecany garnitur, tym razem mieliśmy jasny plan: zabrać rywalowi z Jeleniej Góry marzenia o utrzymaniu.

- Wiosna zaczęła nam się bardzo dobrze, ciągle zachowujemy miano niepokonanych, ale również cały czas tonujemy nastroje, bo nic w naszej grupie nie jest jeszcze wyjaśnione - mówił Konefał. - Chciałbym, abyśmy dalej regularnie punktowali i jak najszybciej zapewnili sobie dalszą grę na trzecioligowym poziomie. Te kilka ostatnich kolejek dograli już bez stresu związanego z możliwością spadku.

Środa, 27 kwietnia 2022 r. Piłkarska trzecia liga: WARTA GORZÓW - KARKONOSZE JELENIA GÓRA 5:3 (4:1) Fot. Ireneusz Klimczak / Agencja Wyborcza.pl

Wiedzieliśmy, że przedostatnie w tabeli trzeciej grupy Karkonosze strzelają sporo bramek, ale i tracą najwięcej w lidze. Piłkarze Warty od początku, z dużą pewnością siebie, zaatakowali przeciwników. Nie minął kwadrans, a prowadziliśmy już 2:0. Trener Konefał wstawał z ławki dla rezerwowych tylko po to, aby bić brawo strzelcom i zawodnikom tworzącym fajne akcje oraz przybijać piątki.

W 3. minucie Paweł Jachno otworzył wynik ładnym strzałem zza pola karnego. W 12. minucie śliczne dośrodkowanie z prawej strony Dawida Ufira pewnie wykończył Karol Gardzielewicz.

Ostatecznie Gardzielewicz zapisał dzisiaj na swoim koncie dwa trafienia.

Identycznie jak kapitan Warty Paweł Krauz. Ten ostatni popisał się piękną główką, a także w drugiej połowie wykończył akcję indywidualną w polu karnym Karkonoszy.

Goście potwierdzili, że potrafią zrobić wiatrak z obrońców rywala, ale sami defensywę generalnie mają w nosie. I pewnie dlatego za chwilę opuszczą szeregi trzecioligowców.

- Zwyciężamy, ale jakoś nie potrafię się w pełni cieszyć, bo nasza formacja obronna zagrała najgorszy mecz na wiosnę - podsumował trener Konefał.

Szkoleniowcy patrzą na coś innego, ale kibice po tylu bramkach wychodzili ze stadionu zadowoleni. Raz na jakiś czas takie szalone spotkanie, do tego zwycięskie, nikomu nie zaszkodzi. Dzisiaj przy Olimpijskiej wygrał radosny futbol, a żelazna dyscyplina w obronie Warty niech natychmiast wraca w czasie kolejnego wyzwania.

Następny mecz ligowy warciarzy już w najbliższą sobotę 30 kwietnia. Zagramy ze Stalą w Brzegu, z którą w pierwszej rundzie przegraliśmy u siebie 1:2.

WARTA GORZÓW - KARKONOSZE JELENIA GÓRA 5:3 (4:1)

BRAMKI: Jachno (3.), Gardzielewicz (12., 42.), Krauz (32., 64.) - Toure (19.), Baszak (46.), Dryja (88.).

WARTA: Bukowski - Bielawski, Siwiński, Ogrodowski, Grudziński (87. Zdzichowski) - Ufir (61. Rybicki), Jachno (61. Majerczyk), Kasprzak (61. Mikołajczak), Marchel (70. Duda), Gardzielewicz - Krauz.

WYNIKI 26. KOLEJKI:

WARTA GORZÓW - Karkonosze Jelenia Góra 5:3, Piast Żmigród - Carina Gubin 2:1, Miedź II Legnica - Stal Brzeg 0:0, Odra Wodzisław Śląski - Zagłębie II Lubin 3:4, Polonia Bytom - Rekord Bielsko-Biała 1:1, Foto Higiena Gać - Lechia Zielona Góra 1:4, Ślęza Wrocław - Gwarek Tarnowskie Góry 4:1, MKS Kluczbork - Pniówek 74 Pawłowice 4:0.

1. Zagłębie II Lubin 26 60 65:30

2. Miedź II Legnica 26 52 48:29

3. Ślęza Wrocław 26 50 58:28

4. Polonia Bytom 26 49 41:27

5. LKS Goczałkowice-Zdrój 25 43 35:25

6. Rekord Bielsko-Biała 25 40 42:35

7. Górnik II Zabrze 25 36 32:32

8. Piast Żmigród 25 31 38:51

9. Odra Wodzisław Śląski 26 31 34:48

10. Pniówek 74 Pawłowice 25 31 35:42

11. WARTA GORZÓW 26 31 36:39

12. Stal Brzeg 26 31 32:34

13. Gwarek Tarnowskie Góry 26 31 34:41

14. Carina Gubin 26 31 33:35

15. Lechia Zielona Góra 26 29 32:35

16. MKS Kluczbork 25 26 29:43

17. Karkonosze Jelenia Góra 26 21 32:55

18. Foto Higiena Gać 26 14 20:47

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.