Przez cały sezon będą walczyć na ekstraligowych torach, według terminarza pierwszych drużyn. Inauguracyjny mecz w Gorzowie pokazał, że stalowcy z tworzenia ekipy U24 nie robili sobie żartów. Autor pięciu trójek, Fin Timi Salonen z rocznika 2001, czy o rok młodsi Anders Rowe (Wielka Brytania) i Daniel Klima (Czechy) pokazali na „Jancarzu", że już nie tylko płynnie pokonują łuki na jednym z trudniejszych technicznie torów Polsce, ale i potrafią się fajnie ścigać. Dzięki temu, szczególnie w pierwszej części spotkania, mieliśmy kilka porządnych mijanek, sporo żużla w żużlu.

Razem z rokującymi Polakami, do których za chwilę dołączą następni, zagraniczny zaciąg stworzył ambitną ekipę. To był wybór tych chłopaków, aby na najbliższe miesiące związać się z Gorzowem i poszukać tutaj sportowej szansy. Tu można dostać radę choćby od dwukrotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, który był we wtorek na zawodach z całą rodziną.

- Nie wiem, jaki zamysł był w innych zespołach. Jeśli już nasz klub zaczął inwestować w drugą drużynę, którą musieliśmy wystawić do nowych rozgrywek, stworzonych przez PGE Ekstraligę, to dobór zawodników nie powinien być przypadkowy - opowiadał Stanisław Chomski, trener Stali Gorzów. - Tworzyliśmy skład pod kątem przyszłości. Ewentualnych startów jednego czy drugiego zawodnika w żużlowej ekstraklasie, przynajmniej w obowiązkowej formacji U24. Czy któryś z zawodników ścigających się w U24 Ekstralidze zrobi karierę? Tego nie wiemy, bardzo dużo pracy przed nimi. Ale postawiliśmy na ludzi wykazujących dużą chęć pokazania się, walczaków z charakteru. Wybieraliśmy ich w czasie trzech campów. Zostali wyposażeni w odpowiedniej klasy sprzęt. Dla rokującej, zagranicznej młodzieży i naszych miejscowych zawodników to będzie taki naturalny przedsionek ekstraligi. Zapoznanie się choć trochę z atmosferą stadionów, poznają tory i będą walczyć jako jedna drużyna.

Motor nie pokazał dzisiaj jakiejś wielkiej siły. Patrząc na inne wyniki, na pewno kilka spotkań U24 Ekstraligi będzie na „Jancarzu" znacznie bardziej wyrównanych.

- Już nie mogę się doczekać kolejnego pojedynku, tym razem na wyjeździe. Ciekawe, czy będziemy potrafili pokazać taką samą wartość. Na razie z tego, co spotkało mnie w Gorzowie, jestem bardzo zadowolony. Trenujemy dużo, mam bardzo dobre motocykle - mówił Timi Salonen z Finlandii, który był także szczęśliwy, że i na drugą drużynę Stali przyszło sporo kibiców.

We wtorek, 3 maja drużyna Stali Gorzów U24 będzie się ścigać w Lesznie.

STAL GORZÓW - MOTOR LUBLIN 67:21

STAL: Daniel Klima 11+2 bonusy (2,2,2,3,2), Wiktor Jasiński 12+2 (3,1,3,2,3), Anders Rowe 12 (3,3,3,3,-), Mathias Pollestad 7+3 (1,2,2,2), Timi Salonen 15 (3,3,3,3,3), Jakub Stojanowski 3+1 (0,2,1), Mateusz Bartkowiak 7+2 (3,2,2,w).

MOTOR: Jakub Valković 1 (0,1,0,0), Marius Hillebrand 2 (0,0,1,1,u/ns), Fraser Bowes 6 (1,0,2,1,2), Kamil Wieczorek 3 (1,1,d,1,-), Mateusz Tudzień 5 (2,3,w,u,-), Jan Rachubik 2+1 (1,0,1,w), Miran Praznik 2 (2,0,0,w), Maksymilian Śledź - nie startował.

WYNIKI I PROGRAM 1. KOLEJKI U24 EKSTRALIGI:

wtorek, 26 kwietnia

Włókniarz Częstochowa - Agromix Polcopper Unia Leszno 36:54

Sparta Wrocław - KS Toruń 26:60

poniedziałek, 2 maja

Arged Malesa Ostrów Wlkp. - GKM Grudziądz

1. STAL GORZÓW 1 2 +46

2. KS Toruń 1 2 +34

3. Agromix Polcopper Unia Leszno 1 2 +18

4. GKM Grudziądz 0 0 0

5. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 0 0 0

6. Włókniarz Częstochowa 1 0 -18

7. Sparta Wrocław 1 0 -34

8. Motor Lublin 1 0 -46

Po zakończeniu sezonu zasadniczego dwie czołowe drużyny U24 Ekstraligi zmierzą się w finałowym dwumeczu o zwycięstwo w rozgrywkach w 2022 r.

PROGRAM 2. KOLEJKI:

wtorek, 3 maja, godz. 17

Agromix Polcopper Unia Leszno - STAL GORZÓW

Motor Lublin - Włókniarz Częstochowa

GKM Grudziądz - Sparta Wrocław

KS Toruń - Arged Malesa Ostrów Wlkp.