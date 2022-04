9 ZDJĘĆ Niedziela, 24 kwietnia 2022 r. Żużlowa PGE Ekstraliga: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - FOR NATURE SOLUTIONS APATOR TORUŃ 47:43 (Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl)





Zobacz zdjęcia (9)

Od 26 kwietnia do 6 września rozgrywane będą mecze U24 Ekstraligi - nowej formy rywalizacji o charakterze szkoleniowym przeznaczonej dla żużlowców do 24. roku życia. We wtorek, 26 kwietnia o godz. 17 Stal Gorzów podejmie na swoim stadionie Motor Lublin.