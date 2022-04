Ten scenariusz znamy choćby z poprzedniego sezonu. Jeśli prawie nic nie dorzucają nasi juniorzy i gorszy dzień ma zawodnik z formacji U24, cała odpowiedzialność za wynik Stali Gorzów spada na czwórkę naszych frontmenów. Tyle tylko, że z tej czwórki dwójka zaczęła 2022 rok w kratkę.

- Za nami wieczór pełen emocji, bo po nieznacznej porażce z Lublinem i remisie w Lesznie [wynik tego meczu może zostać zweryfikowany] tym razem koniecznie chcieliśmy zwyciężyć - opowiadał Bartosz Zmarzlik. - Mnie wszystko pasowało, ale drużynie mecz szedł jak po grudzie. Widziałem, co działo się w parkingu, ile pracy to wszystko kosztowało. Przed ostatnim wyścigiem było duże napięcie, bo przecież zrobiło się 42:42. Przeszła przez głowę myśl, że mam cztery trójki, teraz pójdzie mi gorzej i znów będzie, że przegrał Zmarzlik. Świetnie, że z Szymkiem Woźniakiem daliśmy radę. Ruszyliśmy do przodu i wspólnie będziemy dalej pracować, aby kolejne mecze w wykonaniu Stali były jeszcze lepsze, a o wszystkim już nie decydował finałowy bieg.