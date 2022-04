Sprowadzony zimą Oskar Hurysz jeszcze nie wyleczył kontuzji, Oskar Paluch może startować w PGE Ekstralidze dopiero od czerwca, a dla Oliwiera Ralcewicza powołania na mecze żużlowej ekstraklasy to jedynie męczarnia.

Gorzowianie zdecydowali się na wypożyczenie „last minute". W dniu meczu z Apatorem ogłosili, że pozyskali z drugoligowego Rzeszowa Jakuba Stojanowskiego, który 30 czerwca skończy 19 lat. Młody żużlowiec urodził się w Polsce, ale od piątego roku życia mieszkał w Danii, a w drodze do dorosłego żużla wspierał go m.in. rodak Patrick Hansen, który ostatniej zimy przeszedł do Stali.