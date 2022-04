Tak naprawdę czterdziestka stuknęła klubowi już dwa lata temu, ale dopiero teraz można zorganizować tak duży koncert z udziałem publiczności.

- Łamię na ten moment swoją zasadę, że nazwa Gorzów Jazz Celebrations jest zarezerwowana dla gwiazd światowego i europejskiego jazzu, a polskie projekty w to się nie wpisują - zapowiadał wcześniej Bogusław Dziekański, szef Jazz Clubu Pod Filarami. Okazja jest jednak wyjątkowa i goście są wyjątkowi. Koncert będzie jednocześnie promocją nowej płyty nagranej dla wytwórni ACT przez Adama Bałdycha z udziałem znakomitego włoskiego trębacza Paolo Fresu, a także m.in. innego gorzowianina, saksofonisty tenorowego Marka Konarskiego.

- Dla mnie jest to megawydarzenie w moim świecie jazzu, jakiego bym sobie nie wymarzył. Dwóch moich chłopaków, którym od ich najmłodszych lat animowałem wspierające i motywujące sytuacje wprowadzając na ścieżki jazzu, nagrywa dla najważniejszej europejskiej wytwórni, obok ECM. Ta sytuacja jest dla mnie najważniejszym wydarzeniem od lat na gorzowskiej scenie jazzowej, jest niejako ukoronowaniem mojej pracy animatora jazzowego - pisał Dziekański już przed rokiem, kiedy zaczynał organizować ten koncert.

Adam Bałdych, skrzypek i kompozytor urodził się w Gorzowie (rocznik 1986) i ciągle jest związany z miastem, choć dziś mieszka i tworzy w Warszawie. To najwybitniejszy absolwent gorzowskiej Małej Akademii Jazzu. Ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie Henryka Gembalskiego. Od 2012 r. związany jest z monachijską wytwórnią ACT. Nazywany cudownym dzieckiem skrzypiec, karierę rozpoczął w wieku 14 lat. Szybko został okrzyknięty innowatorem łączącym dokonania muzyki poważnej i współczesnego języka skrzypcowego z talentem improwizatorskim.

REKLAMA

W krótkim czasie stworzył własny styl, który stał się inspiracją dla nowej generacji improwizujących skrzypków. Swoją muzykę prezentował na najważniejszych festiwalach jazzowych, w prestiżowych salach koncertowych, m.in. w: Polsce, Niemczech, Korei Południowej, Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Austrii, Islandii, Portugalii, Azerbejdżanie, Holandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Włoszech, Hiszpanii i Indonezji. Koncertuje i nagrywa z wybitnymi artystami, takimi jak: Yaron Herman, Joachim Kuhn, Agata Zubel, Cezary Duchnowski, Helge Lien, Aaron Parks, Lars Danielsson, Nils Landgren, Iiro Rantala, Marius Neset, Jacob Karlzon czy Billy Cobham. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym: Grand Prix i nagrodę indywidualną festiwalu Jazz nad Odrą (2006), ECHO Jazz – nagrodę niemieckiego przemysłu muzycznego (2013). „Bez wątpienia Adam jest najbardziej rozwiniętym technicznie skrzypkiem żyjącym w naszych czasach. Możemy spodziewać się po nim wszystkiego" - pisał Ulrich Olshausen z "Frankfurter Allgemeine Zeitung" po koncercie w Berlinie.

Bałdych coraz częściej zwraca się w stronę klasycznej twórczości kompozytorskiej, pisząc na zamówienie renomowanych orkiestr. W 2015 r. na zamówienie Baltic Neopolis Orchestra ze Szczecina stworzył kompozycję Mozaika–Impresje, a w 2016 r. dla Orkiestry Muzyki Nowej napisał utwór Antiphona do tekstów znalezionych w grotach Qumran. W 2019 r. na zamówienie orkiestry AUKSO przygotował Early Birds Symphony na festiwal auksodrone. Ceniony jest za kreatywność na polu jazzu i muzyki współczesnej, za twórcze łączenie obu tych dziedzin oraz za wyrazistość swoich muzycznych interpretacji. Skrzypek brał udział w nagraniach blisko 20 płyt, a ta najnowsza, wydana w 2021 r. „Poetry", to jego siódmy album autorski zrealizowany przez ACT. Płytę współtworzy z wybitnym włoskim trębaczem Paolo Fresu, album pojawił się w zestawieniu najważniejszych wydawnictw roku amerykańskiego portalu Bandcamp czy brytyjskiego magazynu "JazzWise". Płyta „Poetry"została nominowana do nagrody Fryderyk 2022 w kategorii jazzowy album roku, a Adam Bałdych w kategorii jazzowy artysta roku.

Do udziału w nagraniu Adam zaprosił swojego młodszego kolegę, również gorzowianina i absolwenta MAJ – saksofonistę Marka Konarskiego. Konarski ukończył studia licencjackie na kierunku jazz/rock, przedmiot główny saksofon w Danish National School of Music w Odense oraz uzyskał tytuł magistra sztuki na kierunku muzyka rytmiczna/pedagogika muzyczna. W ramach programu Erasmus studiował na Sibelius Academy of Music w Helsinkach.

REKLAMA

Na drugim roku studiów, wspólnie z polskimi studentami Berlin Jazz Institut, założył kwartet Tone Raw. Nagrana w 2012 r. debiutancka płyta zebrała dobre recenzje krytyków. Już podczas studiów w Odense rozpoczął współpracę z wybitnym duńskim perkusistą Andersem Mogensenem i współpracują ze sobą, tworząc międzynarodowe projekty, m.in. wspólnie nagrali płytę z trzykrotnie nominowanym do nagrody Grammy amerykańskim trębaczem Timem Hagansem.

Marek Konarski DANIEL ADAMSKI

Konarski otrzymał tytuł Muzyka Roku 2015 duńskiej wyspy Fyn, nadawany przez Duńską Federację Jazzową. Wiosną 2015 r. został najmłodszym wykładowcą Małej Akademii Jazzu i od tamtej pory co roku prowadzi dziesiątki wykładów dla dzieci i młodzieży w lubuskich szkołach. W 2016 r. wygrał dwa najważniejsze polskie konkursy jazzowe dla solistów: Tarnów Jazz Contest oraz Poznań Blue Note Competition. W 2017 r. uczestniczył w warsztatach ze światową legendą saksofonu, uznanym pedagogiem Jerrym Bergonzim, który zaprosił go do wspólnych występów. Zagrali wspólnie trasę koncertową. W swojej muzycznej karierze kształcił się w trzech krajach: Polsce, Danii i Finlandii.

Zdobył dziesięć indywidualnych oraz pięć zespołowych nagród/wyróżnień na europejskich konkursach i festiwalach. Nagrał 12 albumów z polskimi i międzynarodowymi zespołami oraz zagrał ponad 150 koncertów w wielu miastach Europy, zdobywając ogromne doświadczenie sceniczne.

W 2021 r. ukazał się fonograficzny debiut Marka Konarskiego w roli lidera „Konarski & Folks", fuzja muzyki jazzowej, klasycznej i polskiej muzyki ludowej. Do pracy nad albumem zaprosił wybitnych polskich muzyków. Album składa się z sześciu autorskich kompozycji oraz dwóch aranżacji znanych polskich pieśni. Płyta otrzymała świetne recenzje w europejskich mediach i została nominowana do nagrody Fryderyk 2022 w kategorii jazzowy debiut fonograficzny.

Obecnie muzyk studiuje w Szkole Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Starsi panowie i młody big-band

Zanim jednak na scenie Teatru Osterwy pojawią się Bałdych, Fresu i Konarski i inni muzycy zaangażowani w nagranie albumu "Poetry", posłuchamy też innych gorzowskich muzyków.

W pierwszej części programu wystąpi Filary Jazz Big Band pod kierownictwem Bartosza Pernala, w repertuarze opartym na twórczości Starszych Panów, czyli Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Gościnnie z orkiestrą wystąpią profesorowie MAJ – gitarzysta Piotr Lemański i raper Bartłomiej Skubisz „Eskaubei"

Bartosz Pernal to puzonista, kompozytor i aranżer, gorzowianin i kolejny absolwent Małej Akademii Jazzu. W 2017 r. uzyskał stopień doktora sztuki na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od 2012 r. związany jest z Uniwersytetem Zielonogórskim i Akademią Muzyczną we Wrocławiu jako pedagog prowadzący m.in. klasę puzonu, big-band, zespoły kameralne i aranżację. W latach 2014–2016 prowadził klasę puzonu jazzowego na Akademii Muzycznej w Krakowie. Koncertował z czołówką polskich muzyków jazzowych m.in.: Michałem Urbaniakiem, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Zbigniewem Namysłowskim, Henrykiem Miśkiewiczem, Bernardem Maselim, Piotrem Wojtasikiem, Maciejem Sikałą, Piotrem Baronem, Urszulą Dudziak, Anną Serafińską, Kasią i Miką Urbaniak, Ewą Urygą, Stanisławem Soyką i Januszem Szromem. Koncertując za granicą występował m.in. z Anne Paceo, Jacqui Dankworthem, Rosario Giulianim, Dante Lucianim, Andym Middletonem, Priscillą Jones i Andym Ninvallem.

Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów jazzowych: Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Getxo Jazz Festival (Hiszpania), Nagroda Dla Najlepszego Zespołu na 2nd Bucharest International Jazz Competition (Rumunia), Grand Prix na Międzynarodowym 4th Tarnów International Jazz Contest, a także szereg nagród indywidualnych i zespołowych na festiwalach: Jazz nad Odrą, Jazz Juniors, Krokus Jazz Festiwal, Pomorska Jesień Jazzowa, konkurs Gdyńskiego Sax Clubu i Novum Jazz Festiwal.

Jako kompozytor, aranżer i dyrygent prowadzi autorskie projekty: Bartosz Pernal Orchestra, Bartosz Pernal Sextet i Bartosz Pernal Quartet, współpracuje z wieloma zespołami i instytucjami kultury, m.in. Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Wrocławskim Teatrem Komedia i in.

Od sierpnia 2020 r. na prośbę Bogusława Dziekańskiego objął opiekę merytoryczną nad zespołem Filary Jazz Big Band. Big-band powstał z inicjatywy Roberta Matykiewicza w 2018 r. Pierwsze próby odbywały się raz w tygodniu w salach Miejskiego Centrum Kultury i w Szkole Muzycznej przy ul. Teatralnej. W następnym roku nawiązano współpracę z Jazz Clubem Pod Filarami, dzięki czemu zespół mógł ćwiczyć pod okiem profesorów Małej Akademii Jazzu: saksofonisty Adama Wendta, puzonisty Grzegorza Turczyńskiego czy perkusisty Zbigniewa Lewandowskiego. Współpraca była coraz bardziej intensywna, nic więc dziwnego, że zespół przybrał nazwę Filary Jazz Big Band.

Od tego czasu FJBB wielokrotnie występował na imprezach miejskich, koncertach świątecznych i innych dla mieszkańców Gorzowa i okolic.

Koncert współfinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Koncert GORZÓW JAZZ CELEBRATIONS - 40 + 2 lata jazzowych Filarów, sobota, 23 kwietnia godz. 19, Teatr im. Osterwy w Gorzowie, Bilety - 130 zł, rezerwacja 693 126 915 lub bilety@jazzfilary.pl

Program:

Filary Jazz Big Band - bandleader Bartosz Pernal, feat. Piotr Lemański, Bartłomiej Skubisz „Eskaubei" - piosenki Przybory i Wasowskiego

Koncert promujący płytę Adama Bałdycha „Potery", feat. Paolo Fresu

Adam Bałdych - skrzypce, skrzypce renesansowe

Paolo Fresu - trąbka, flugelhorn

Marek Konarski - saksofon tenorowy

Łukasz Ojdana - fortepian

Michał Barański - kontrabas

Dawid Fortuna - perkusja.