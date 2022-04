Decydujący o wszystkim 15. wyścig to był pokaz żużlowego ścigania na najwyższym poziomie, nawet kilka mijanek właściwie co wiraż.

Bartosz Zmarzlik ze Stali po starcie był czwarty, aby na ostatnim łuku wyprzedzić Janusza Kołodzieja z Unii i wyjść na czoło. W tym czasie leżał już na torze gorzowianin Szymon Woźniak, a Piotr Pawlicki z Unii zmierzał do mety spacerkiem. Sędzia Artur Kuśmierz nie przerwał rywalizacji, tylko zajął się analizą wydarzeń na torze. Po dłuższej chwili uznał, że wyklucza Pawlickiego. Trójkę przyznał Zmarzlikowi, dwójkę Kołodziejowi, a jedynkę Woźniakowi. Stal wygrała 4:2 i w ostatniej chwili doprowadziła do remisu w meczu. Wydawało się, że mamy pierwszy duży punkt w sezonie 2022.

- Po zderzeniu Woźniaka z Pawlickim Zmarzlik wyprzedził Kołodzieja i arbiter przyznał trzy punkty zawodnikowi Stali - mówił szef sędziów Leszek Demski w "Magazynie PGE Ekstraligi" w Canal+ Sport 5 w niedzielny wieczór, kilka godzin po meczu w Lesznie. - Według aktualnie obowiązującego regulaminu, konkretnie chodzi o artykuł 92, jeżeli na ostatnim okrążeniu dojdzie do zdarzenia i wskutek tego zdarzenia zawodnik utracił pozycję, to zalicza się wyniki biegu w kolejności w chwili zdarzenia i nie ma znaczenia, co działo się później. Kołodziej był wtedy przed Zmarzlikiem, a więc powinno być 3:3. Możliwe, że wynik meczu zostanie zweryfikowany na 46:44 dla Unii.

W czwartek do całej sytuacji odniosła się Ekstraliga Żużlowa. Nie podjęła jednak ostatecznej decyzji, a jedynie wydała komunikat.

"Ekstraliga Żużlowa w związku z prowadzonym procesem weryfikacji meczu 2. rundy PGE Ekstraligi Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów z dnia 17.04.2022 zwróciła się do Głównej Komisji Sportu Żużlowego o interpretację art. 92 ust. 3 Regulaminu Sportu Żużlowego w zakresie prawidłowości jego zastosowania w odniesieniu do weryfikowanego meczu i sytuacji, która miała miejsce w 15. wyścigu zawodów. Dalsze decyzje Ekstraligi Żużlowej w trwającym postępowaniu dotyczącym meczu będą podjęte po wydaniu interpretacji GKSŻ".

PROGRAM 3. KOLEJKI:

piątek, 22 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Motor Lublin - Zooleszcz GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports, Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

niedziela, 24 kwietnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - For Nature Solutions Apator Toruń

1. Zooleszcz GKM Grudziądz 2 4 +28

2. Motor Lublin 2 4 +6

3. Fogo Unia Leszno 2 3 +2

4. Betard Sparta Wrocław 2 2 +20

5. For Nature Solutions Apator Toruń 2 2 -8

6. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 2 1 -2

7. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 2 0 -6

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 2 0 -40

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 4. KOLEJKI:

piątek, 29 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Fogo Unia Leszno - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 1 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin

