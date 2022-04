Do tej pory stalowcy zdobyli w dwóch meczach prawdopodobnie jeden duży punkt. Prawdopodobnie, bo cały czas nie wiadomo, czy wynik meczu gorzowian z Unią w Lesznie nie zostanie zweryfikowany. Apator Toruń na inaugurację wysoko przegrał we Wrocławiu 31:59 oraz pewnie pokonał u siebie beniaminka z Ostrowa Wlkp. 55:35.

- Na razie wygląda na to, że będziemy mieli w PGE Ekstralidze bardzo zaciętą rywalizację i dużo niespodziewanych wyników - powiedział Stanisław Chomski, trener Stali Gorzów. - W pierwszych kolejkach Wrocław zaskakująco wysoko wygrał z Toruniem, a potem dość pewnie przegrał w Grudziądzu. Nasze wyniki na razie nie dały powodów do optymizmu, bo wciąż czekamy na pierwsze zwycięstwo i stabilizację formy u wszystkich zawodników.

Od początku nasza drużyna dostaje niezłe punkty od Duńczyka Patricka Hansena z formacji U24 oraz od juniora Mateusza Bartkowiaka. Mogło się wydawać, że w tym momencie seniorom powinno być łatwiej pieczętować zwycięstwa. To jest jednak niemożliwe, gdy Słowak Martin Vaculik i Duńczyk Anders Thomsen nie jadą jak liderzy. Dlatego nasz szkoleniowiec na Apator nie mieszał ze składem, postawił na zestawienie z pierwszego spotkania z Motorem Lublin.

- Obojętnie jak ustawimy zespół przed meczem i tak zwycięstwa trzeba później podnieść z toru - stwierdził Chomski. - Nie trzeba szukać daleko, wystarczy przeanalizować ostatnie spotkanie w Lesznie. Biegi, które w teorii były spisywane na straty, my wygrywaliśmy. Za to starty pewniaków wcale nie kończyły się po naszej myśli. Jakakolwiek taktyka w momencie, gdy zawodnikom brakuje jeszcze stabilizacji, to jest strzelanie na oślep. Przede wszystkim jak najszybciej musimy poszukać szybkości w motocyklach.

Najważniejsza nowość w ekipie toruńskiej to Patryk Dudek, sprowadzony z Falubazu Zielona Góra. W niedzielę będziemy więc mieli malutką cząstkę lubuskich derbów. Problem Apatora to wykluczenie z żużla Rosjan, w związku z agresją tego kraju i wywołaniem krwawej wojny w Ukrainie. Za Emila Sajfutdinowa mogą stosować zastępstwo zawodnika.

- Apator z pewnością odczuwa brak Sajfutdinowa. Jemu stałą liczbę punktów można zapisywać w „ciemno", a zastępstwo zawodnika raz zadziała, innym razem nie. Jeśli jednak najlepsi w toruńskim zespole mają swój dzień, to na pewno będą bardzo groźni i bez Rosjanina - zakończył trener Chomski.

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - FOR NATURE SOLUTIONS APATOR TORUŃ

Niedziela, 24 kwietnia, godz. 19.15. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w Canal+ Sport 5.

APATOR: 1. Patryk Dudek, 2. Robert Lambert, 3. Paweł Przedpełski, 4. zastępstwo zawodnika - ZZ, 5. Jack Holder, 6. Krzysztof Lewandowski, 7. Denis Zieliński, 8. Karol Żupiński.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Anders Thomsen, 11. Martin Vaculik, 12. Patrick Hansen, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Oliwier Ralcewicz, 15. Mateusz Bartkowiak, 16. Wiktor Jasiński.

PROGRAM 3. KOLEJKI:

piątek, 22 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Motor Lublin - Zooleszcz GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports, Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

niedziela, 24 kwietnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - For Nature Solutions Apator Toruń

1. Zooleszcz GKM Grudziądz 2 4 +28

2. Motor Lublin 2 4 +6

3. Fogo Unia Leszno 2 3 +2

4. Betard Sparta Wrocław 2 2 +20

5. For Nature Solutions Apator Toruń 2 2 -8

6. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 2 1 -2

7. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 2 0 -6

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 2 0 -40

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 4. KOLEJKI:

piątek, 29 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Fogo Unia Leszno - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 1 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.