Co ciekawe, zarówno Jason Doyle, który staranował Szymona Woźniaka w trakcie 9. wyścigu, jak i Piotr Pawlicki - wjechał w gorzowianina na czwartym okrążeniu, ostatniego biegu meczu - nie czuli się winni.

Wyprowadził ich z błędu szef sędziów Leszek Demski w Magazynie PGE Ekstraligi, który jednoznacznie do wykluczenia wskazał zawodników z Leszna.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że sędzia Artur Kuśmierz, podając wyniki 15. wyścigu, źle zastosował aktualnie obowiązujący regulamin. W tej chwili podmiot zarządzający rozgrywkami ma 14 dni na rozstrzygnięcie sprawy i ostateczne zatwierdzenie wyniku. Jest możliwość, że zamiast remisu 45:45 będziemy mieli minimalne zwycięstwo Unii 46:44.

- Czuję się jak po kąpieli w wannie z papierem ściernym zamiast wody, mam mocno pozdzieraną skórę, podniszczył się także mój kewlar. Apteczka pierwszej pomocy od razu poszła w ruch - mówił Woźniak o meczu z Unią, w którym mimo spięć torowych wypadł naprawdę znakomicie. - Nie czuję się z tym dobrze, że w Lesznie upadłem dwa razy. Z całą odpowiedzialnością chcę wszystkim przyznać, że ani jednego procenta z tych wypadków nie kontrolowałem, czy z premedytacją zaplanowałem. Nie jeżdżę po to na żużlu, aby się przewracać, tylko chcę walczyć o punkty, o zwycięstwa. Wypadki nie sprawiają mi żadnej przyjemności.

Woźniak dokładniej odniósł się do zdarzenia z 15. biegu: - Tor w Lesznie jest tak zbudowany, że wybierając ścieżkę na prostej tuż przy krawężniku, jadąc tak wąsko, prawie każdego da się na wejściu w wiraż złapać. Rywal w tym momencie próbuje na mnie wymusić, abym się wystraszył, wpuścił go przed siebie i przyciął. A ja przecież nie mam takiego obowiązku przestraszyć się. Jeśli ktoś w danym momencie wyścigu coś ryzykuje, wjeżdża w naturalną linię jazdy innego zawodnika i to z tak wielką siłą, to musi spodziewać się wszystkiego. Źle się z tym czuję, najlepiej chciałbym pojechać ten wyścig jeszcze raz. Uważam jednak, że Piotrek mnie faulował.

W 3. kolejce PGE Ekstraligi, w niedzielę 24 kwietnia o godz. 19.15, na stadionie im. Edwarda Jancarza, gorzowianie podejmą Apatora Toruń.

RANKING STALOWCÓW PO 2. MECZU PGE EKSTRALIGI 2022 (według liczby zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2021: 2,650) – 10, 23 (1), 2,300, 11,00

2,300, 11,00 2 (+2). Szymon Woźniak (1,798) – 9, 19 (3), 2,111, 8,00

2,111, 8,00 3. Patrick Hansen (Dania, 2,058 - I liga) - 10, 18 (5), 1,800, 6,50

1,800, 6,50 4 (-2). Martin Vaculik (Słowacja, 2,209) - 10, 16 (0), 1,600, 8,00

1,600, 8,00 5. Anders Thomsen (Dania, 1,839) – 9, 14 (1), 1,556, 6,50

1,556, 6,50 6. Mateusz Bartkowiak (0,872) - 7, 9 (1), 1,286, 4,00

1,286, 4,00 7. Oliwier Ralcewicz (0,000) - 5, 1 (0), 0,200, 0,50

PROGRAM 3. KOLEJKI:

piątek, 22 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Motor Lublin - Zooleszcz GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports, Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

niedziela, 24 kwietnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - For Nature Solutions Apator Toruń

1. Zooleszcz GKM Grudziądz 2 4 +28

2. Motor Lublin 2 4 +6

3. Fogo Unia Leszno 2 3 +2

4. Betard Sparta Wrocław 2 2 +20

5. For Nature Solutions Apator Toruń 2 2 -8

6. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 2 1 -2

7. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 2 0 -6

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 2 0 -40

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 4. KOLEJKI:

piątek, 29 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Fogo Unia Leszno - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 1 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.