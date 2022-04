- Prace na nowym gorzowskim stadionie lekkoatletycznym są wykonane w 80 procentach - opowiadał Wiesław Ciepiela, rzecznik magistratu. - Mamy nowe działania, dzięki którym obiekt będzie spełniał normy dużych imprez sportowych. Znajdzie się na nim odpowiednie oświetlenie na potrzeby transmisji telewizyjnych.

Umowa na budowę kompleksu sportowego między ul. Krasińskiego, al. Andrzejewskiego i ul. Wyszyńskiego została podpisana w grudniu 2020 r. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska treningowego ma kosztować prawie 18 mln zł.

Jak widać na poniższym zdjęciu, prawie gotowy jest już nowy mostek na Kłodawce, którym sportowcy będą przechodzić na górny stadion rozgrzewkowy.

Kwiecień 2022 r. Na nowym stadionie lekkoatletycznym zrobiło się niebiesko. Na bieżni szykowana jest już ostatnia warstwa nawierzchni Fot. Radosław Łogusz / Agencja Wyborcza.pl

Na głównym stadionie jest już wylewana ostatnia, niebieska warstwa nawierzchni bieżni. W tym kolorze mamy aktualnie bieżnię prostą, po której będą ścigać się sprinterzy.

Coraz mocniej rozbudowywane są również trybuny, z których pierwszy raz w Gorzowie będziemy wkrótce oglądać prestiżowe wydarzenia lekkoatletyczne.

Wiadomo już, że latem 2023 r., po ponad 50 latach, wrócą na ziemię lubuską seniorskie mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Na rok przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu zobaczymy przy Krasińskiego największe krajowe gwiazdy.

Na głównym stadionie lekkoatleci będą mieli do dyspozycji ośmiotorową 400-metrową bieżnię razem z rowem z wodą. Dodatkowe bieżnie proste do biegów na 100 m i 110 m przez płotki, po obu stronach stadionu, umożliwiające intensywne treningi.

Dwie skocznie do skoku wzwyż, dwie dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce, dwukierunkową, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, a także dodatkowo dwukierunkową, jednościeżkową skocznię do skoku w dal. Dwie rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutu dyskiem i młotem z klatką osłonową, dwie rzutnie do rzutu oszczepem z rozbiegami usytuowanymi w zakolach stadionu.

Powstająca już, zupełnie nowa trybuna, składać się będzie z prefabrykowanych stopni, do czoła których zamocowane zostaną siedziska. W jednym rzędzie trybuny znajdować się będzie 25 krzesełek, w każdym segmencie trybuny (oprócz pierwszego) znajdować się będzie 150 siedzisk. W pierwszym sektorze zostały wyodrębnione miejsca dla sędziów i oficjeli oraz boks sędziowski. Przewiduje się zapewnienie stałej liczby miejsc siedzących dla ok. 900 kibiców i 15 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo planuje się miejsce zadaszone na trybunie konstrukcji stalowej – na ok. 70 miejsc siedzących.