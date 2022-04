Spotkanie było bardzo zacięte, aż dziewięć wyścigów kończyło się remisami. Przed ostatnim startem Unia Leszno wygrywała ze Stalą Gorzów 43:41.

Decydujący o wszystkim 15. wyścig to był pokaz żużlowego ścigania na najwyższym poziomie, nawet kilka mijanek właściwie co wiraż. Bartosz Zmarzlik ze Stali po starcie był czwarty, aby na ostatnim łuku wyprzedzić Janusza Kołodzieja z Unii i wyjść na czoło. W tym czasie leżał już na torze gorzowianin Szymon Woźniak, a Piotr Pawlicki z Unii zmierzał do mety spacerkiem. Sędzia Artur Kuśmierz nie przerwał rywalizacji, tylko zajął się analizą wydarzeń na torze. Po dłuższej chwili uznał, że wyklucza Pawlickiego. Trójkę przyznał Zmarzlikowi, dwójkę Kołodziejowi, a jedynkę Woźniakowi. Stal wygrała 4:2 i w ostatniej chwili doprowadziła do remisu w meczu. Wydawało się, że mamy pierwszy duży punkt w sezonie 2022.