- Lubimy jeździć w Lesznie i tym się pozytywnie nakręcamy. Jeśli wszystko zatrybi, to z pewnością powalczymy o zwycięstwo nawet z Unią, która na początek ligi wygrała w Częstochowie - zapowiadał Stanisław Chomski, trener Stali Gorzów. - Po przegranej u siebie z Motorem mamy w sobie dużo sportowej złości, chcemy dać jej upust podczas kolejnego, wyjazdowego meczu - dodał nasz zawodnik Szymon Woźniak.

W poprzednim roku na torze Unii wygraliśmy oba pojedynki. W fazie zasadniczej 48:42, a w starciu o brąz - 49:41.

Starcie w świąteczną niedzielę rozpoczęło się od aż ośmiu biegowych remisów! Gospodarze w tym czasie zapisali na swoim koncie sześć trójek, za każdym razem była jednak za nimi dwójka stalowców. Dwa pozostałe wyścigi wygrał w imponującym stylu Bartosz Zmarzlik, podrażniony gorszym wynikiem przez problemy z motocyklem podczas meczu z Lublinem (9+1 pkt w pięciu startach, tylko jedna trójka).

Do pierwszego, minimalnego przełamania doszło w 9. biegu. Dobre wieści, bo to gorzowianie wyszli na prowadzenie!

Mieliśmy dwie odsłony tego wyścigu. Najpierw żużlowcy Unii wygrywali 4:2. Trzeci Jason Doyle postanowił zaatakować Woźniaka i zrobił to trochę za ostro, choć sam twierdził inaczej. - Przecież to był miękki atak, może rywal z Gorzowa powinien przestawić się na piłkę nożną - mówił Australijczyk przed kamerami Canal+, wyraźnie zły, że został wykluczony z powtórki.

Ponowny start - już w trójkę - dla stalowców! Bardzo szybki Janusz Kołodziej z Unii dwoił się i troił, minął Martina Waculika, ale z Woźniakiem przegrał o włos. Żółto-niebiescy wygrywali 28:26.

Dalej jeszcze jedno wyraźne zwycięstwo Zmarzlika, a także 5:1 dla Stali! W 11. wyścigu ponowny doskonały start Woźniaka, tym razem w duecie z Duńczykiem Patrickiem Hansenem. Ten ostatni, dzisiaj w Lesznie, znów pięknie pracował na miano odkrycia sezonu w PGE Ekstralidze. W tak zaciętym spotkaniu wypracowujemy sobie aż 6 pkt przewagi. To może się udać.

Unia wygrywa trzy kolejne biegi i to ona objęła prowadzenie 43:41! Gospodarze w końcu znaleźli sposób na Zmarzlika - w 13. wyścigu objechali go Piotr Pawlicki z Kołodziejem. W trakcie 14. biegu sytuacja gorzowian stawała się już bardzo trudna, bo na czele byli leszczynianie Jason Doyle i David Bellego. Szczęście, że wolny w tym spotkaniu i strasznie męczący się Słowak Waculik wyprzedził Francuza.

Decydujący o wszystkim 15. wyścig to był pokaz żużlowego ścigania na najwyższym poziomie, nawet kilka mijanek właściwie co wiraż. Zmarzlik po starcie był czwarty, aby na ostatnim łuku wyprzedzić Kołodzieja i wyjść na czoło. W tym czasie leżał już Woźniak, a Piotr Pawlicki zmierzał do mety spacerkiem. Sędzia Artur Kuśmierz nie przerwał rywalizacji, tylko zajął się analizą wydarzeń na torze. Po dłuższej chwili uznał, że wyklucza Pawlickiego. Trójkę przyznał Zmarzlikowi, dwójkę Kołodziejowi, a jedynkę Woźniakowi. Stal wygrała 4:2 i w ostatniej chwili doprowadziła do remisu w meczu. Mamy zatem pierwszy duży punkt w sezonie 2022.

- Nie jeżdżę na żużlu po to, aby się wywracać. Piotrek mnie faulował - powiedział Woźniak, zdecydowanie dzisiaj bohater w naszej ekipie.

Ścigamy się na żużlu również w świąteczny poniedziałek, 18 kwietnia. O godz. 14 w Opolu rozpocznie się finał Złotego Kasku - Memoriał Jerzego Szczakiela. Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów powalczy o trzecie zwycięstwo w tej imprezie z rzędu. Ze stalowców wystartuje także Szymon Woźniak. Transmisja w Canal+ Sport 5.

Na kolejnym meczu ligowym Stali widzimy się na "Jancarzu" w Gorzowie. W niedzielę, 24 kwietnia o godz. 19.15 podejmiemy Apatora Toruń.

LESZNO - GORZÓW:

1. wyścig - 3:3 - (czas 61,683 s) Doyle, Woźniak, Thomsen, Bellego

Bellego 2. wyścig - 3:3 (6:6) - (62,050) H. Jabłoński, Bartkowiak, Ralcewicz, Borowiak (u/w)

Borowiak (u/w) 3. wyścig - 3:3 (9:9) - (60,827) Zmarzlik, Lidsey, Pawlicki, Waculik

Lidsey, Pawlicki, 4. wyścig - 3:3 (12:12) - (61,362) Kołodziej, Hansen, Bartkowiak, Borowiak

Borowiak 5. wyścig - 3:3 (15:15) - (62,438) Bellego, Thomsen, Hansen, Lidsey

Lidsey 6. wyścig - 3:3 (18:18) - (62,120) Pawlicki, W aculik, Woźniak, H. Jabłoński

H. Jabłoński 7. wyścig - 3:3 (21:21) - (60,763) Zmarzlik, Kołodziej, Doyle, Ralcewicz

Kołodziej, Doyle, 8. wyścig - 3:3 (24:24) - (63,200) Pawlicki, Thomsen, Hansen, Mencel

Mencel 9. wyścig - 2:4 (26:28) - (62,602) Woźniak, Kołodziej, Waculik, Doyle (w)

Kołodziej, Doyle (w) 10. wyścig - 3:3 (29:31) - (61,505) Zmarzlik, Lidsey, Bellego, Bartkowiak

Lidsey, Bellego, 11. wyścig - 1:5 (30:36) - (62,285) Woźniak, Hansen, Lidsey, Doyle

Lidsey, Doyle 12. wyścig - 4:2 (34:38) - (61,930) Bellego, Waculik, H. Jabłoński, Ralcewicz

H. Jabłoński, 13. wyścig - 5:1 (39:39) - (61,683) Pawlicki, Kołodziej, Zmarzlik, Thomsen

14. wyścig - 4:2 (43:41) - (62,867) Doyle, Waculik, Bellego, Hansen

Bellego, 15. wyścig - 2:4 (45:45) - (62,458) Zmarzlik, Kołodziej, Woźniak, Pawlicki (w)

FOGO UNIA LESZNO - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 45:45

UNIA: Jason Doyle 7+1 bonus (3, 1, w, 0, 3), Janusz Kołodziej 11+1 (3, 2, 2, 2, 2), David Bellego 8+1 (0, 3, 1, 3, 1), Jaimon Lidsey 5 (2, 0, 2, 1), Piotr Pawlicki 10+1 (1, 3, 3, 3, w), Maksym Borowiak 0 (w, 0, -), Hubert Jabłoński 4 (3, 0, 1), Antoni Mencel 0 (0).

STAL: Szymon Woźniak 10+1 bonus (2, 1, 3, 3, 1), Martin Waculik 7 (0, 2, 1, 2, 2), Anders Thomsen 5+1 (1, 2, 2, 0), Patrick Hansen 6+3 (2, 1, 1, 2, 0), Bartosz Zmarzlik 13 (3, 3, 3, 1, 3), Mateusz Bartkowiak 3+1 (2, 1, 0), Oliwier Ralcewicz 1 (1, 0, 0), Wiktor Jasiński - nie startował.

WYNIKI Z 2. KOLEJKI PGE EKSTRALIGI 2022:

sobota, 16 kwietnia

For Nature Solutions Apator Toruń - Arged Malesa Ostrów Wlkp. 55:35

Zooleszcz GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław 49:41

niedziela, 17 kwietnia

Fogo Unia Leszno - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 45:45

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, Motor Lublin - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

1. Zooleszcz GKM Grudziądz 2 4 +28

2. Fogo Unia Leszno 2 3 +2

3. Betard Sparta Wrocław 2 2 +20

4. Motor Lublin 1 2 +2

5. For Nature Solutions Apator Toruń 2 2 -8

6. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 2 1 -2

7. Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 1 0 -2

8. Arged Malesa Ostrów Wlkp. 2 0 -40

Sześć najlepszych zespołów po sezonie zasadniczym pojedzie w fazie play-off. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. Ekipa z siódmego miejsca zostaje w lidze.

PROGRAM 3. KOLEJKI:

piątek, 22 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Motor Lublin - Zooleszcz GKM Grudziądz

godz. 20.30, Eleven Sports, Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

niedziela, 24 kwietnia

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Arged Malesa Ostrów Wlkp. - Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - For Nature Solutions Apator Toruń

PROGRAM 4. KOLEJKI:

piątek, 29 kwietnia

godz. 18, Eleven Sports, Fogo Unia Leszno - Arged Malesa Ostrów Wlkp.

godz. 20.30, Eleven Sports, Zooleszcz GKM Grudziądz - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 1 maja

godz. 16.30, Canal+ Sport 5, Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław

godz. 19.15, Canal+ Sport 5, For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.