Między tymi dwoma wyjazdowymi pojedynkami ligowymi ograliśmy u siebie ostatniego w tabeli Piasta Czerwieńsk 3:0. Ćwiczyliśmy w tym pojedynku i również w przedświąteczną sobotę w Żaganiu nowe ustawienie, z trójką obrońców.

- Uczymy się różnych wariantów, szukamy automatyzmów w rozmaitych boiskowych sytuacjach - mówił trener Stilonu Karol Gliwiński. Te impulsy i wyzwania dla drużyny są ważne. Szczególnie gdy lider i murowany kandydat do awansu ma nad resztą stawki kilkanaście punktów przewagi.

W Żaganiu w jednej z ostatnich akcji pierwszej części objąć prowadzenie bardzo pomogli nam gospodarze. Jeden z obrońców źle ustawił się do piłki bitej z głębi pola. Ta skozłowała przed nim i go przelobowała. Do futbolówki dopadł Mateusz Kaczor i nie zmarnował sytuacji sam na sam.

Rywale wyrównali już w 49. minucie. Przed polem karnym Stilonu piłki ręką dotknął Łukasz Maliszewski, za co sędzia podyktował rzut wolny. Pięknym uderzeniem z 18 metrów popisał się Wojciech Wypych. Posłał piłkę do siatki obok muru.

Do końca spotkania m.in. dwie doskonałe okazje dla gości zmarnował wprowadzony po przerwie Japończyk Takato Sakai. W samej końcówce zwycięstwo mógł dać liderowi Kaczor, ale po jego strzale głową z kilku metrów piłka trafiła w poprzeczkę bramki Czarnych.

Do końca rywalizacji niebiesko-białych pozostało jeszcze 11 spotkań. W 24. kolejce, w sobotę, 23 kwietnia o godz. 16, na stadionie przy ul. Olimpijskiej stilonowcy podejmą Celulozę Kostrzyn. W rundzie jesiennej na boisku rywala nieoczekiwanie polegliśmy 1:2.

CZARNI ŻAGAŃ - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 1:1 (0:1)

BRAMKI: Wypych (49.) - Kaczor (45.).

STILON: Łodej - Sadowski, Nidecki (67. min Sakai), Wenerski - Kaniewski, F. Wiśniewski, Maliszewski, Świerczyński (84. min Gorgiel), Dziduch (81. min Kalinowski)- Kopeć (81. min Fernezy), Kaczor.

WYNIKI Z 23. KOLEJKI:

Czarni Żagań - MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 1:1, Lechia II Zielona Góra - Dąb Sława Przybyszów 4:0, Korona Kożuchów - Polonia Słubice 0:2, Piast Iłowa - Czarni Browar Witnica 1:1, Celuloza Kostrzyn - Piast Czerwieńsk 1:0, Spójnia Ośno Lubuskie - Promień Żary 1:0, Odra Nietków - Meprozet Stare Kurowo 0:1, Pogoń Świebodzin - ZAP Syrena Zbąszynek 2:0.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 23 57 70:17

2. Spójnia Ośno Lubuskie 23 44 44:33

3. Dąb Sława Przybyszów 23 41 60:44

4. Odra Nietków 23 39 46:36

5. Promień Żary 23 38 45:33

6. Pogoń Świebodzin 23 38 41:25

7. Meprozet Stare Kurowo 23 36 38:36

8. Polonia Słubice 23 33 44:29

9. Budowlani Murzynowo 22 31 33:40

10. Celuloza Kostrzyn 23 29 28:47

11. Ilanka Rzepin 22 28 41:45

12. Piast Iłowa 23 28 27:35

13. Czarni Żagań 23 26 37:41

14. Lechia II Zielona Góra 23 26 31:38

15. ZAP Syrena Zbąszynek 23 24 43:48

16. Korona Kożuchów 23 22 31:53

17. Czarni Browar Witnica 23 15 24:50

18. Piast Czerwieńsk 23 13 16:49

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.