Już w doliczonym czasie gry (sędzia zarządził na koniec drugiej połowy dodatkowe 5 minut walki) Przemysław Haraszkiewicz z Cariny nie trafił w piłkę, a jego kolega z drużyny Przemysław Siudak uderzył w stronę bramki Warty zbyt lekko. Obaj znajdowali się w polu karnym gorzowian, zmarnowali dwie ostatnie, bardzo dobre okazje w tym meczu dla gości. Cała ławka gubinian po ostatnim gwizdku arbitra trzymała się za głowy.

- Zagraliśmy naprawdę dobry mecz, co jednak z tego, gdy na koniec niestety jesteśmy przegrani - mówił trener Cariny Grzegorz Kopernicki. - Musimy przeanalizować to, co się tu wydarzyło, to kolejna nasza strata punktów. Trudno mówić o kryzysie przy takiej postawie zawodników. Tylko ta straszna nieskuteczność.